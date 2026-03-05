FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Zlatni ključ, potraga za blagom i večera koja mijenja sve

Zlatni ključ, potraga za blagom i večera koja mijenja sve
×
Foto: Rtl

Zlatni ključ, koji Karlo i Petar mogu dati djevojci s kojom žele provesti noć bez kamera, postao je glavna tema među kandidatkinjama

5.3.2026.
10:27
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osim spojeva i tko će se odlučiti za kojeg Savršenog - glavna tema postao je zlatni ključ koji Petar i Karlo mogu dati djevojci s kojom žele provesti noć bez kamera.

Pismo koje stiže u vilu donosi poruku da je ključ u rješavanju problema, no odmah se čuje i komentar: „Kod njega se uvijek rješavaju problemi“, a zatim i provokativna opaska: „Mislim da se Karlo treba zapitati tko je problem - on ili ostale cure?“

Karlo na spoj vodi djevojke u potragu za skrivenim blagom. „Jako mi je važno da vidim kako se cure ponašaju u zajedničkim aktivnostima“, objašnjava. I dok avantura protječe u smijehu, neke već unaprijed sumnjaju: „Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje.“

Zlatni ključ, potraga za blagom i večera koja mijenja sve
Foto: Rtl

Jedna od djevojaka otvoreno priznaje: „Ja sam njemu lijepo rekla: Ne želim te upoznati“ dok druga samouvjereno poručuje: „Moj je cilj dominirati na ovom spoju.“

Nakon uspješne potrage, Karlo odlučuje večer provesti nasamo s djevojkom koja ga je nedavno odbila. Za stolom padaju iskrene riječi. Nju zanima znači li to novi početak, a on je pita što će biti ako razvije osjećaje prema više djevojaka. „To bi bilo teško“, odgovara ona i priznaje da je ljubomorna, ali ne i posesivna.

„Nisam se ja ništa odlučila, samo je na tebi sad“, poručuje mu, dodajući kako mu je ponovno otvorila vrata, ali oprezno. Večer opisuje kao novi početak i priznaje da su joj osjećaji pomiješani.

U isto vrijeme, Petar na drugom spoju govori o značenju ključa i mogućnosti da s nekim provede vrijeme bez kamera - bilo zato što je želi bolje upoznati ili zato što s njom osjeća najjaču povezanost. Jednoj djevojci poklanja ružu i nastavlja je zadirkivati pričom o ključu iako zna da ga se pribojava.

Povratak sa spojeva unosi nemir u vilu. „Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?“ ponovno se pita jedna djevojka dok druga tvrdi da je flert bio očit. Ljutnja prerasta u razočaranje, a nekadašnje saveznice okreću leđa.

Zlatni ključ, potraga za blagom i večera koja mijenja sve
Foto: Rtl

Kad se djevojka vrati sa spoja, nitko je ne dočekuje. Svjesna hladne atmosfere, kratko zaključuje: „Neću se igrati ove igrice“, ostavljajući pitanje u zraku - je li ovo početak nove borbe ili kraj jednog prijateljstva?

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Kupili stan u elitnom djelu grada, a ne mogu izaći ni na ulicu: 'Čekam hoće li me udarit bager...'

Gospodin Savršeni 2026Gospodin SavršeniVoyoRtlNova Sezona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx