Zlatni ključ, potraga za blagom i večera koja mijenja sve

Osim spojeva i tko će se odlučiti za kojeg Savršenog - glavna tema postao je zlatni ključ koji Petar i Karlo mogu dati djevojci s kojom žele provesti noć bez kamera.

Pismo koje stiže u vilu donosi poruku da je ključ u rješavanju problema, no odmah se čuje i komentar: „Kod njega se uvijek rješavaju problemi“, a zatim i provokativna opaska: „Mislim da se Karlo treba zapitati tko je problem - on ili ostale cure?“

Karlo na spoj vodi djevojke u potragu za skrivenim blagom. „Jako mi je važno da vidim kako se cure ponašaju u zajedničkim aktivnostima“, objašnjava. I dok avantura protječe u smijehu, neke već unaprijed sumnjaju: „Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje.“

Foto: Rtl

Jedna od djevojaka otvoreno priznaje: „Ja sam njemu lijepo rekla: Ne želim te upoznati“ dok druga samouvjereno poručuje: „Moj je cilj dominirati na ovom spoju.“

Nakon uspješne potrage, Karlo odlučuje večer provesti nasamo s djevojkom koja ga je nedavno odbila. Za stolom padaju iskrene riječi. Nju zanima znači li to novi početak, a on je pita što će biti ako razvije osjećaje prema više djevojaka. „To bi bilo teško“, odgovara ona i priznaje da je ljubomorna, ali ne i posesivna.

„Nisam se ja ništa odlučila, samo je na tebi sad“, poručuje mu, dodajući kako mu je ponovno otvorila vrata, ali oprezno. Večer opisuje kao novi početak i priznaje da su joj osjećaji pomiješani.

U isto vrijeme, Petar na drugom spoju govori o značenju ključa i mogućnosti da s nekim provede vrijeme bez kamera - bilo zato što je želi bolje upoznati ili zato što s njom osjeća najjaču povezanost. Jednoj djevojci poklanja ružu i nastavlja je zadirkivati pričom o ključu iako zna da ga se pribojava.

Povratak sa spojeva unosi nemir u vilu. „Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?“ ponovno se pita jedna djevojka dok druga tvrdi da je flert bio očit. Ljutnja prerasta u razočaranje, a nekadašnje saveznice okreću leđa.

Foto: Rtl

Kad se djevojka vrati sa spoja, nitko je ne dočekuje. Svjesna hladne atmosfere, kratko zaključuje: „Neću se igrati ove igrice“, ostavljajući pitanje u zraku - je li ovo početak nove borbe ili kraj jednog prijateljstva?

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.