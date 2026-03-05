Susjedi s kanisterima idu na benzinsku: U samo tri dana poskupjelo je pet centi

Rat na Bliskom istoku i zatvaranje naftovoda Družba napravio je paniku u Mađarskoj. S obzirom da počinje i poljoprivredna sezona, očekuje se značajan porast goriva. Mađari su stoga počeli gomilati zalihe goriva. Iako stručnjaci tvrde da nema potrebe žuriti na benzinske crpke jer se ne očekuje ni nestašica goriva ni dramatičan porast cijena, mnogi stanovnici jučer su pojurili na benzinske postaje s kanisterima.

U utorak navečer na nekoliko benzinskih postaja u županiji Szabolcs-Szatmár-Bereg vladala je nestašica dizela, rekli su poljoprivrednici za mađarski 24.hu. Zaliha je stigla u srijedu ujutro, pa su crkve opet preplavili poljoprivrednici koji se spremaju za sezonu.

Jedan je tako otkrio da je kupio tri tisuće litara dizela strahujući od povećanja cijena. Uskladištio je gorivo u IBC spremnicima. Prema njegovu obrazloženju, ako bi cijena goriva porasla zbog rata u Iranu i zatvaranja naftovoda Družba, to bi mu uzrokovalo ogroman gubitak tijekom poljoprivredne sezone, zbog čega je odlučio obnoviti svoje zalihe. Strah od još većeg poskupljena osjećaju i građani koji su također krenuli u nabavku goriva koje je u tri dana poskupjelo za 5 centi po litri.

