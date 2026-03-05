Legenda zaprepastila: 'Pijan sam igrao za Real Madrid, vidio sam dvije lopte'

Legendarni nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart zaprepastio je javnost priznanjem da je za Real Madrid odigrao utakmicu dok je bio u alkoholiziranom stanju.

Van der Vaart je bio član Real Madrida od 2008. do 2010. godine, a kada je stigao u Madrid u svlačionici 'Kraljeva' ga je dočekao njegov sunarodnjak i rival za poziciju u momčadi Wesley Sneijder, s kojime je znao izlaziti u noćne provode.

Upravo to se dogodilo 2008. godine, noć prije utakmice s Getafeom, i Rafael se jako napio jer je očekivao da će biti na klupi.

"Igrali smo u Real Madridu, a on me zove noć prije utakmice za koju se već zna da on počinje i da ću ja biti na klupi. Pomislio sam, zašto da ne?", otkrio je Nizozemac.

Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Profimedia

Zabava je, prema njegovim riječima, potrajala do ranih jutarnjih sati, a on je priznao da je pio sve do šest ujutro i bio potpuno pijan.

No, ubrzo nakon što je utakmica počela, Van der Vaart je morao ući u igru umjesto Sneijdera.

"Nakon pet minuta pokidao je preponu. Morao sam igrati 85 minuta pijan. Bila je to gostujuća utakmica protiv Getafea i izgubili smo 3:1", priznao je i dodao:

"Srce mi je lupalo kao ludo, mislio sam da će eksplodirati. Pokušavao sam trčati, ali noge me nisu slušale kako treba. U jednom sam trenutku na terenu vidio dvije lopte. Samo sam se nadao da nitko neće shvatiti. Stalno sam pio vodu i pokušavao se koncentrirati, ali glava mi je bila negdje drugdje."

POGLEDAJTE VIDEO: Kahlina u razgovoru za Net.hr otkrio smeta li ga što ga Dalić ne zove u reprezentaciju