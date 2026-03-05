Šok za Real: Zvijezda za koju su htjeli iskrcati 100 milijuna im rekla ne

Sjajni veznjak PSG-a i jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji na svijetu, Portugalac Vitinha, u intervjuu za Canal 11 rekao je d ne namjerava otići iz Pariza i tako uništio nadu Real Madridu koji je za njega namjeravao poslati ponudu vrijedu 100 milijuna eura ovoga ljeta.

"Bilo bi glupo da odem. Smatram da to nije najbolja stvar za mene. Osjećam se vrlo dobro u PSG-u. Osjećam da me ljudi cijene i da sam to zaradio. Volim igrati za PSG, moja obitelj također uživa u Parizu. Imamo odličnu momčad i vrhunskog trenera", istaknuo je Vitinha.

Karijera ispred novca

Rekao je Vitinha i da mu odlazak u Saudijsku Arabiju nije privlačan, iako tamo ima klubova koji bi mu dali ogroman novac:

"Niko nije naivan i jasno je da ogroman novac donosi životni mir, ali mene baš ne zanimaju stvari koje novac može kupiti. Meni je više stalo do karijere. Dobro zarađujem i u PSG-u, veliki je to klub i ne bi me učinilo sretnijim to što bih zarađivao dva ili tri puta više novca."

Realov neispunjen san

Real je u Vitinhi vidio savršenog igrača za rekonstrukciju svog veznog reda i bili su spremni za njego transfer dati 100 milijuna eura.

Iako Vitinha ima čvrst ugovor s pariškim klubom do 2029. godine, u Madridu su se nadali da bi ključnu ulogu mogao imati takozvani "džentlmenski sporazum" između igrača i uprave PSG-a, prema kojem bi ga klub pustio za spomenuti iznos.

