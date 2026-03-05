Bez operacije i lijekova izgubila 25 kilograma: 'Osjećala sam toliku krivnju. Bila sam nesretna'

Kirsty Wright (39) iz Wimbornea u Ujedinjenom Kraljevstvu ima na što biti ponosna. Dok mnogi ljudi gube kilograme uz pomoć lijekova ili operacija, ona je naporno radila kako bi postigla figuru o kakvoj je sanjala.

Nije na nama da sudimo o primjerenosti toga, ali poznato je da mnoge mladenke pokušavaju smršavjeti prije vjenčanja kako bi na svoj dan izgledale najbolje moguće. Kirsty je, međutim, bila pomalo drugačija. Bila je presretna kada je uspjela pronaći odgovarajuću vjenčanicu.

"Bila sam tako uzbuđena zbog toga", prisjeća se. No na sljedećoj probi doživjela je šok – haljina joj je bila pretijesna. "Udebljala sam se i morala sam je se odreći. Mrzila sam samu sebe", priznaje.

S težinom se, međutim, borila još od djetinjstva, a u školi su je zbog toga čak i maltretirali.

"Zbog toga sam dugo imala negativan odnos prema vlastitom izgledu. Osjećala sam se bezvrijedno i ružno", tužno priznaje Kirsty. Očaj ju je čak doveo do toga da je počela sebi čupati kosu.

Prekretnica je došla nakon što je pogledala fotografije s vjenčanja i medenog mjeseca.

"Mislila sam da će prekretnica biti moja vjenčanica koja mi nije pristajala, ali očito nije bila. Samo sam postajala sve veća i veća", kaže ova mlada žena. "Osjećala sam toliku krivnju što nisam bila supruga kakvu sam mislila da moj muž zaslužuje. Vratila sam se s odmora znajući da moram nešto učiniti sa svojim kilogramima", kaže.

Danas kaže da se više ni ne sjeća dana kada je osjećala bol u koljenima ili leđima. Toliko je uspjela smršavjeti. Koliko točno? Čak 25 kilograma.

"Toliko sam toga propustila jer sam bila nesretna. Ako želite početi mršavjeti, počnite danas – zaslužujete osjećati se dobro", poručuje. A kako joj je to uspjelo?

Kirsty je naposljetku preuzela kontrolu nad svojom težinom zahvaljujući programu Slimming World (plan prehrane temeljen na niskokaloričnoj, ali zasitnoj hrani i grupnoj podršci) i redovitoj tjelovježbi.

"U teretanu sam išla nekoliko puta tjedno i puno sam radila s utezima", kaže. Dodala je i trčanje po vrtu s djecom svojih prijatelja te program od kauča do 5 kilometara (program trčanja namijenjen početnicima), koji joj je također poboljšao kondiciju.

Promjena prehrane također je bila važna – Kirsty više nije automatski posezala za nezdravom hranom, nego je počela jesti zobenu kašu ili žitarice za doručak, pečeni krumpir sa salatom za ručak te piletinu ili lazanje za večeru. Povremeno bi si priuštila i komadić čokolade, piše Profimedia.

"Brzo sam osjetila ogromnu promjenu na mentalnom zdravlju. Život više nije bio nešto što se samo događa – bio je nešto što sam doista živjela", kaže Kirsty. Čak je objavila i fotografiju u bikiniju, radujući se svemu lijepom što joj život tek donosi.

