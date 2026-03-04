FREEMAIL
NEUSPJELI POKUŠAJ /

Htjela je ljepše čelo, a umjesto toga prestrašila vlastitog zaručnika: 'Otrčala sam'

Htjela je ljepše čelo, a umjesto toga prestrašila vlastitog zaručnika: 'Otrčala sam'
Foto: Profimedia

Ashley je podijelila iskustvo neuspjelog tretmana botoksom koji je učinio da joj lice izgleda kao iz 'noćne more'

4.3.2026.
16:07
Magazin.hr
Profimedia
Ashley Warwick iz Phoenixa u Arizoni doživjela je neočekivanu situaciju nakon tretmana botoksom, a njezina priča ubrzo je postala viralna.

Iako je botoks primjenjivala više od deset godina, nakon dvogodišnje pauze nedavno se vratila u kliniku – no ovaj put stvari nisu išle po planu.

Htjela je ljepše čelo, a umjesto toga prestrašila vlastitog zaručnika: 'Otrčala sam'
Foto: Profimedia

Propust liječnika i posljedica botoksa

Rezultat tretmana bio je toliko neobičan da je čak i njezin 35-godišnji zaručnik Tyler Norman bio prestravljen. Ashley je ubrzo snimila svoje lice i podijelila video na društvenim mrežama. Video je prikupio nekoliko milijuna i više od 100 tisuća komentara zabrinutih i znatiželjnih korisnika. Na snimci je pokazala izraz lica koji je podsjećao, kako je rekla, na masku iz filmske franšize "Vrisak".

"Prestrašila sam zaručnika i otrčala u kupaonicu da se pogledam u ogledalo. Tada sam razgovarala s njim i pokušala napraviti zabrinut izraz lica. No slučajno sam napravila taj smiješan izraz koji prije nikada nisam mogla napraviti. Tada sam odlučila snimiti video", rekla je Ashley za What’s The Jam.

Na video su reagirali i liječnici iz klinike u kojoj je Amerikanka napravila zahvat. "Injekcije kod vas nisu zahvatile mišić corrugator supercilii s obje strane čela, no problem se može jednostavno korigirati ako se vratite kod na", poručili su joj.

"Odlična reklama protiv botoksa", komentirala joj je jedna osoba.

@disashleygirl Guys why do I look like the scream mask?! #botox #fyp #funny #scary ♬ original sound - Ashleyyy

Ne odustaje od botoksa

Ashley je za prvotni tretman botoksom izdvojila 500 dolara (oko 431 eura). Kada su se pojavile neželjene nuspojave, vratila se u kliniku radi korekcije tretmana, što ju je koštalo dodatnih 350 dolara (oko 301 eura). Srećom, intervencija je bila uspješna, lice joj se vratilo u normalno stanje, a Ashley je cijelu situaciju uspjela prihvatiti s humorom. Amerikanka ističe da joj je nećak Luke (8) rekao da izgleda kao "Halloween bundeva".

"Smisao svega je nasmijati druge, posebno u ovakvim situacijama", zaključila je.

Unatoč svemu ne razmišlja o tome da odustane od botoksa. "Možda ću samo potražiti drugu kliniku", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
