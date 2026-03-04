FREEMAIL
PALA PRESUDA /

Maguire je kriv za napad, opiranje uhićenju i pokušaj podmićivanja: Evo kakvu je kaznu dobio

Foto: Mark Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia

Maguire nije prisustvovao sudu jer se pripremao za utakmicu Premier lige između Manchester Uniteda i Newcastlea

4.3.2026.
17:14
Hina
Mark Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia
Branič engleske nogometne reprezentacije i Manchester Uniteda Harry Maguire (32) osuđen je na 15 mjeseci uvjetne zatvorske kazne zbog tučnjave na Mikonosu 2020. godine, prenose britanski i grčki mediji.

Branič Manchester Uniteda proglašen je krivim za napad, opiranje uhićenju i pokušaj podmićivanja, navodi Sky Sports.

Njegovo suđenje odgađano je više puta. Prvi put u svibnju 2023. zbog nemogućnosti odvjetnika da prisustvuje raspravi, drugi put u veljači 2024. zbog štrajka odvjetnika, a treći put u ožujku 2025.

Maguire nije prisustvovao sudu jer se pripremao za utakmicu Premier lige između Manchester Uniteda i Newcastlea.

Do incidenta je došlo u kolovozu 2020. godine, kada su Maguire, njegov brat i prijatelji bili uključeni u tučnjavu s drugim britanskim turistima na Mikonosu. Potom su fizički i verbalno napali trojicu policajaca, a nogometaš je s nedoličnim ponašanjem nastavio i u policijskoj postaji.

Maguireov brat Joe i prijatelj Christopher Sharman također, su proglašeni krivima za kaznena djela povezana s incidentom i dobili su uvjetne zatvorske kazne.

