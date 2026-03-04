MOL prijavio JANAF Europskoj komisiji, stigao oštar odgovor: 'Žele zadržati rusku naftu'

Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft podnijeli su formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj.

JANAF je na te optužbe odgovorio priopćenjem u kojem navode da svoje usluge transporta sirove nafte svim korisnicima pružaju pod jednakim uvjetima.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Opskrba Slovačke i Mađarske sirovom naftom nije ugrožena, što je sama MOL Grupa dokazala organiziravši dolazak osam tankera s neruskom naftom na Terminal Omišalj u tekućem razdoblju.

Iz navoda MOL Grupe razvidno je da se ne radi o pitanju energetske sigurnosti, nego o nastojanju da se zadrže komercijalne prednosti povezane s uvozom sankcionirane ruske nafte.

Energetska sigurnost Hrvatske i Europske unije ne smije biti talac pojedinačnih interesa, osobito kada se opskrba neruskom naftom odvija uredno i u dovoljnim količinama.

Pitanje prihvata pojedinih pošiljki ruske nafte razmatra se isključivo u okviru važećih europskih i međunarodnih sankcija, uz konzultacije sa svim nadležnim i zainteresiranim stranama. JANAF će, kao i do sada, postupati u skladu s odlukama nadležnih tijela i osigurati uredno funkcioniranje sustava. Dogovor o cijenama transporta nafte dio je uobičajenog pregovaračkog postupka, pri čemu jedinična cijena ovisi o ugovorenim količinama – veće količine znače nižu cijenu. Ne postoji jedinstvena “tržišna cijena” transporta nafte jer svaki naftovodni sustav posluje u specifičnim tehničkim, geografskim i tržišnim okolnostima.

MOL i Slovnaft imaju vlastiti komercijalni interes, a podnošenje pritužbe Europskoj komisiji dio je njihovog pregovaračkog pritiska.

Kao i do sada, JANAF će nastaviti jamčiti energetsku sigurnost središnje i jugoistočne Europe te ispunjavati svoju stratešku ulogu energetskog huba Europske unije, što uključuje i transport neruske nafte rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj u dovoljnim količinama za njihove cjelokupne godišnje potrebe", priopćili su iz JANAF-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li nas drama s MOL-om skupo koštati? Stručnjak objasnio zamke blokade ruske nafte