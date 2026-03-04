Kaos na ceremoniji ruža u 'Gospodinu Savršenom': 'Htjela sam ju zgrabiti za kosu!'

Jedna od djevojaka, dok je silazila prema svom Gospodinu Savršenom, napravila je nešto što nije prošlo nezapaženo. Reakcija druge djevojke bila je sve samo ne mirna.

"Razmišljala sam da je počupam za kosu, ali sam se sjetila da jedan klaun nije vrijedan toga", poručila je druga djevojka, ne štedeći riječi.

Njezin sarkastičan ton samo je pojačao dramatičnost situacije, a cijela vila bila je u šoku. Već od početka, njihov odnos bio je na klimavim nogama, a nesuglasice i podbadanja među njima nisu prestajali.

Foto: Rtl

Hoće li ovo biti trenutak koji će podići tenzije do kraja showa? Drama se samo zahuktava, a sukobi u vili sve su prisutniji.

RTL-ov hit show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.