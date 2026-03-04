Antonelin izlazak s Petrom potaknuo trzavice: ‘Treba ti malo više da shvatiš moj sarkazam’

Nakon što su timovi u RTL-ovom hit showu "Gospodin Savršeni" ukinuti i djevojke dobile priliku upoznati i Petra i Karla, odnosi u vili postali su znatno napetiji. Uslijedili su novi solo spojevi – Petar je pozvao Antonelu, dok je Karlo svoje vrijeme odlučio provesti s Jelenom M.

Antonelin odlazak na spoj s Petrom nije prošao nezapaženo. “Mislim da se jasno vidjelo da je Nuši zasmetalo što idem s njim. Već je bila na spoju s Petrom i očito je odlučila da ga želi samo za sebe”, komentirala je Antonela, svjesna da je njezin potez izazvao reakcije.

Nuša se nije suzdržavala od komentara nakon što su ostale djevojke ostale u vili. “Kad je sa mnom bio tako oduševljen, normalno je da mu sada bude malo dosadno. Sa mnom mu je ipak bolje”, poručila je samouvjereno. Njezin stav odmah je zasmetao Maji, koja je stala u Antonelinu obranu. “To on treba reći, a ne ti. Nije u redu tako govoriti. Mislim da će njima biti lijepo, imaju dosta zajedničkih tema i oboje su ozbiljni”, rekla je.

Na to joj je Nuša uzvratila: “Majo, ako nisi shvatila sarkazam – treba ti malo više da ga prepoznaš.”

Hoće li ovaj sukob ostati samo na riječima ili će prerasti u otvoreni rat, doznat ćemo uskoro. Show "Gospodin Savršeni" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana unaprijed na platformi Voyo.