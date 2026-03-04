Sin legenardnog veznjaka Manchester Uniteda teško kažnjen zbog homofobnog vrijeđanja

Veznjak Manchester Uniteda Jack Fletcher (18) ispričao se zbog korištenja homofobne uvrede tijekom utakmice mlade momčadi, zbog koje je dobio šest utakmica suspenzije i visoku kaznu od Engleskog nogometnog saveza (FA).

Sin bivšeg veznjaka Uniteda Darrena Fletchera igrao je za klupsku momčad do 21 godine protiv Barnsleyja u EFL Trophyju u listopadu kada je navodno nazvao protivnika "gay dečkom".

FA je optužio Fletchera za nedolično ponašanje, dodajući da prekršaj predstavlja "teško kršenje pravila". Osamnaestogodišnjak je priznao optužbu i dobio je šest utakmica suspenzije plus kaznu od 1.500 funta.

"Iskreno mi je žao zbog uvredljive riječi koju sam upotrijebio u žaru trenutka," rekao je Fletcher u izjavi.

"Unatoč činjenici da nisam imao namjeru upotrijebiti taj izraz kao homofobnu uvredu, potpuno razumijem da je takav jezik neprihvatljiv i odmah sam se ispričao nakon utakmice. Želim biti jasan da ovaj trenutni gubitak karaktera apsolutno ne odražava moja uvjerenja ili vrijednosti," dodao je.

Fletcher će sudjelovati i u programima raznolikosti i uključivosti Akademije te će proći obrazovnu obuku putem FA-a.

Njegov otac, Darren Fletcher imenovan je privremenim menadžerom Uniteda nakon otkaza Rubenu Amorimu u siječnju i vodio je "Crvene vragove" u dvije utakmice prije nego što se vratio svojoj ulozi trenera momčadi do 18 godina.

