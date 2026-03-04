FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'iskreno mi je žao' /

Sin legenardnog veznjaka Manchester Uniteda teško kažnjen zbog homofobnog vrijeđanja

Sin legenardnog veznjaka Manchester Uniteda teško kažnjen zbog homofobnog vrijeđanja
×
Foto: Phil Duncan/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Iskreno mi je žao zbog uvredljive riječi koju sam upotrijebio u žaru trenutka," rekao je Fletcher u izjavi.

4.3.2026.
17:02
Hina
Phil Duncan/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veznjak Manchester Uniteda Jack Fletcher (18) ispričao se zbog korištenja homofobne uvrede tijekom utakmice mlade momčadi, zbog koje je dobio šest utakmica suspenzije i visoku kaznu od Engleskog nogometnog saveza (FA).

Sin bivšeg veznjaka Uniteda Darrena Fletchera igrao je za klupsku momčad do 21 godine protiv Barnsleyja u EFL Trophyju u listopadu kada je navodno nazvao protivnika "gay dečkom".

FA je optužio Fletchera za nedolično ponašanje, dodajući da prekršaj predstavlja "teško kršenje pravila". Osamnaestogodišnjak je priznao optužbu i dobio je šest utakmica suspenzije plus kaznu od 1.500 funta.

"Iskreno mi je žao zbog uvredljive riječi koju sam upotrijebio u žaru trenutka," rekao je Fletcher u izjavi.

"Unatoč činjenici da nisam imao namjeru upotrijebiti taj izraz kao homofobnu uvredu, potpuno razumijem da je takav jezik neprihvatljiv i odmah sam se ispričao nakon utakmice. Želim biti jasan da ovaj trenutni gubitak karaktera apsolutno ne odražava moja uvjerenja ili vrijednosti," dodao je.

Fletcher će sudjelovati i u programima raznolikosti i uključivosti Akademije te će proći obrazovnu obuku putem FA-a.

Njegov otac, Darren Fletcher imenovan je privremenim menadžerom Uniteda nakon otkaza Rubenu Amorimu u siječnju i vodio je "Crvene vragove" u dvije utakmice prije nego što se vratio svojoj ulozi trenera momčadi do 18 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Sto dana prije Svjetskog prvenstva nogomet je u sjeni rata: Navijači strahuju od širenja

Darren FletcherManchester UnitedHomofobnoKazna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx