Što se događa s tijelom ako se prestanete prati? Ovih 25 posljedica je alarmantno

Tuširanje je za većinu ljudi svakodnevni ritual, duboko ukorijenjen u modernu kulturu kao sinonim za higijenu, civiliziranost i brigu o sebi. No, u posljednje se vrijeme sve češće postavlja pitanje: je li svakodnevno pranje sapunom i vodom doista nužno za naše zdravlje?

Dok neki stručnjaci, poput dr. Jamesa Hamblina s Yalea, eksperimentiraju s "no-shower" stilom života i tvrde da su odustajanjem od tuširanja zapravo poboljšali prirodni mikrobiom i zdravlje svoje kože, potpuno i dugotrajno zanemarivanje higijene nosi sa sobom niz ozbiljnih fizičkih i psiholoških posljedica koje daleko nadilaze puku estetsku neugodu.

Iako medicinski konsenzus sugerira da ne morate nužno pod tuš baš svaki dan, potpuno izbjegavanje vode i sapuna pokreće složenu kaskadu negativnih promjena na tijelu, ali i u umu, javlja List25.

Od dermatoloških stanja do socijalne izolacije, proces transformacije tijela bez higijene odvija se kroz specifične faze. U galeriji saznajte što se točno događa s vašim organizmom kad se prestanete prati.