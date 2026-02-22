Ova pojava na licu prvi je znak starenja: Dermatolozi otkrivaju kako zadržati mladolik izgled

Bore oko usana, poznate i kao perioralne bore, predstavljaju jedan od prvih i najvidljivijih znakova starenja kože. Iako su rezultat prirodnih procesa i mimike lica, s vremenom mogu postati izraženije te utjecati na cjelokupni izgled.

Međutim, primjenom odgovarajućih preventivnih mjera, ciljane njege kože i suvremenih dermatoloških tretmana, moguće je značajno usporiti njihovu pojavu i ublažiti vidljivost postojećih, piše Harper's BAZAAR.

Zašto nastaju bore oko usana?

Koža u perioralnoj regiji strukturno je tanja i osjetljivija u usporedbi s ostatkom lica te sadrži manje lojnih žlijezda, što je čini podložnijom dehidraciji. Nastanak bora u ovom području rezultat je kombinacije unutarnjih i vanjskih čimbenika. Primarni uzrok je intrinzično starenje – prirodno smanjenje proizvodnje kolagena i elastina, proteina ključnih za čvrstoću i elastičnost kože, koje započinje već u dvadesetim godinama života.

"S godinama se na usnama događa niz ključnih promjena", kaže dermatologinja iz New Yorka, Macrene Alexiades. Na te promjene utječe nekoliko čimbenika. "Kako starimo, kolagen se stanjuje zbog više razloga, uključujući oštećenja od sunca, štetu od slobodnih radikala uzrokovanu zagađenjem okoliša i pušenjem, prehranu s previše šećera, stres i smanjenje hormona", objašnjava certificirana dermatologinja Jessie Cheung.

Među najznačajnijima je sunčevo zračenje, koje je odgovorno za gotovo 80 posto vidljivih znakova starenja. Ponavljajući pokreti mišića (mimičke radnje) poput smijanja, govorenja, pušenja ili pijenja na slamku, s vremenom dovode do formiranja dinamičkih, a kasnije i statičkih bora. Životne navike, uključujući nedovoljnu hidrataciju, prehranu s visokim udjelom šećera i pušenje, dodatno oštećuju dermalnu strukturu i pridonose produbljivanju bora.

Preventivno djelovanje

Temelj borbe protiv bora je prevencija, koja započinje dosljednom i adekvatnom njegom kod kuće.

Integracija klinički dokazanih aktivnih sastojaka u svakodnevnu rutinu njege ključna je za postizanje vidljivih rezultata. Retinoidi (derivati vitamina A) smatraju se zlatnim standardom u anti-age njezi jer potiču staničnu obnovu i sintezu kolagena. Hijaluronska kiselina pruža trenutačni učinak hidratacije i popunjavanja finih linija zahvaljujući sposobnosti vezanja i zadržavanja vode. Peptidi funkcioniraju kao signalne molekule koje potiču sintezu strukturnih proteina u koži, dok antioksidansi, poput vitamina C, štite kožu od oksidativnog stresa i oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

Masaža i vježbe za lice

Stručnjaci ističu da masaža usana i okolnog područja može privremeno poboljšati njihovu punoću i podići ih, zahvaljujući poboljšanoj cirkulaciji i limfnoj drenaži. "Ovo daje kratkotrajan efekt punijih usana, ali neće značajno smanjiti bore oko njih", objašnjava dermatologinja Jessie Cheung. Za dugotrajnije rezultate preporučuje se korištenje uređaja za vibracijsku stimulaciju ili mikronidling valjka kod kuće, koji, prema kliničkim studijama, pomažu u stimulaciji kolagena i održavanju zdravlja kože.

Vježbe za lice, često nazivane i joga lica, usmjerene su na jačanje mišića koji pružaju potporu koži, što može doprinijeti zategnutijem izgledu. Tehnike poput napuhivanja obraza i prebacivanja zraka s jedne strane na drugu mogu pomoći u opuštanju napetosti i poboljšanju tonusa mišića.

Lagana masaža vrhovima prstiju ili gua sha kamenom, izvedena pokretima prema gore, potiče mikrocirkulaciju i limfnu drenažu, što pridonosi poboljšanom izgledu kože. Važno je naglasiti da ove metode treba promatrati kao dopunu cjelokupnoj njezi, uz realna očekivanja o njihovoj učinkovitosti.

Profesionalni tretmani za vidljive rezultate

Kada kućna njega nije dovoljna za ublažavanje dubljih i izraženijih bora, profesionalni estetsko-dermatološki tretmani nude najučinkovitija rješenja. Stručnjaci često primjenjuju kombinaciju metoda za postizanje optimalnih rezultata.

Hijaluronski fileri predstavljaju učinkovito rješenje za popunjavanje statičkih bora, kao što su nazolabijalne i marionetske linije, nadoknađivanjem izgubljenog volumena. Rezultati su trenutačno vidljivi, a njihovo trajanje je u prosjeku od šest do dvanaest mjeseci.

Botulinum toxin (Botox) koristi se za relaksaciju mišića koji uzrokuju dinamičke bore, poput vertikalnih linija iznad gornje usne (tzv. "pušačke bore"). Primjenjuje se u precizno određenim dozama kako bi se ublažila mišićna aktivnost bez narušavanja prirodne ekspresije lica.

Tretmani za obnovu kože, kao što su microneedling, kemijski pilinzi i laserski tretmani, djeluju na principu poticanja prirodne regeneracije. Stvaranjem kontroliranih mikooštećenja stimulira se proces zacjeljivanja i proizvodnja novog kolagena, što dovodi do poboljšanja teksture i cjelokupnog izgleda kože.

