Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'

ČAŠA POLUPUNA /

Pred nama je 24. kolo domaćeg prvenstva koje su u Koprivnici otvorili Slaven Belupo i Istra (1:0). Nogometaši Hajduka sutra gostuju kod Varaždina. Splitska momčad pokušat će nastaviti pozitivan niz i upisati četvrtu pobjedu zaredom. U ovoj sezoni još nisu uspjeli pobijediti Varaždin, a dvije i pol godine su prošle otkako su posljednji put slavili kod njih u gostima. Gust raspored čeka Hajduk i u nadolazećim danima. Slijedi utakmica Kupa protiv Rijeke u srijedu pa četiri dana poslije derbi protiv Dinama.