Munoz najavio jake snage s Rujevice: 'Rijeka mora u vrh europskog nogometa'

DOBAR ŽDRIJEB /

Nogometaši Rijeke igrat će protiv francuskog prvoligaša Strasbourga u 1/8 finala UEFA Konferencijske lige.

Ishod je to ždrijeba u Nyonu koji je Rijeci, nakon prolaska Omonoije, servirao sedmoplasiranu momčad francuskog prvenstva i klub partner engleskog velikana Chelseaja. Riječ je o razvojnoj momčadi u kojoj je tek nekadašnji reprezentativac Engleske Ben Chilwell stariji od 23 godine.

"I dalje sam jako ponosan na igrače jer je sinoćnja magična noć upravo ono što su zaslužili. Od početka sezone naporno rade kako bi dokazali da su vrhunska momčad, a sinoć su to na europskoj sceni i potvrdili. Zaista sam ponosan na njih i spremni smo za ono što slijedi", rekao je pomoćni trener Ramiro Munoz pa nastavio:

"Sasvim sigurno se radi o vrhunskoj ekipi koju mnogi smatraju jednim od favorita za osvajanje natjecanja. Pripremit ćemo plan za obje utakmice jako detaljno, kao što smo to činili i do sada u UEFA Konferencijskoj ligi. Dat ćemo sve od sebe da Rijeka dospije u sam vrh europskog nogometa, u oba susreta idemo maksimalno čvrsto, s karakterom kakav smo pokazali jučer", istaknuo je Munoz.