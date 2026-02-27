FREEMAIL
POLUDJELI SPLIT /

Hajduk još uvijek drži čak dva mjesta u najboljih pet Konferencijske lige

Hajduk još uvijek drži čak dva mjesta u najboljih pet Konferencijske lige
Foto: PROFIMEDIA

Popularna stranica koja se bavi raznim podacima u nogometu istaknula je zanimljivu tablicu

27.2.2026.
19:16
Sportski.net
PROFIMEDIA
Nakon uzbudljive grupne faze, a zatim i iznimno uzbudljivog play-offa, Konferencijska liga stigla je do osmine finala. 

Obavljen je i ždrijeb u kojem je i hrvatski prvak (Rijeka) doznao protivnika, a popularna stranica koja se bavi raznim zanimljivim podacima u nogometu objavila je deset utakmica iz ove sezone Konferencijske lige, ukljkučujući i pretkola. 

Hajdukove domaće utakmice protiv Dinamo Cityja te Zire su na drugom i petom mjestu poretka. Mainz drži ostala mjesta od prvog do šestog, a zanimljivo je kako je na osmom mjestu i Strasbourg, protivnik Rijeke, kada mu je u goste stigao Crystal Palace. 

Kolika je gužva bila na spomenutim utakmicama Hajduka za vjerovati je kako bi posjećenost bila i veća da Poljud ima veći kapacitet, za razliku od vodećeg Mainza koji je ostao tisuću 'kratak'. 

Niti jedna dakle utakmica iz play-offa nije srušila Hajduka, a ostaje za vidjeti kad će i hoće li uopće to nekome poći za rukom. 

