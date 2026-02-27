Hajduk još uvijek drži čak dva mjesta u najboljih pet Konferencijske lige

Nakon uzbudljive grupne faze, a zatim i iznimno uzbudljivog play-offa, Konferencijska liga stigla je do osmine finala.

Obavljen je i ždrijeb u kojem je i hrvatski prvak (Rijeka) doznao protivnika, a popularna stranica koja se bavi raznim zanimljivim podacima u nogometu objavila je deset utakmica iz ove sezone Konferencijske lige, ukljkučujući i pretkola.

Hajdukove domaće utakmice protiv Dinamo Cityja te Zire su na drugom i petom mjestu poretka. Mainz drži ostala mjesta od prvog do šestog, a zanimljivo je kako je na osmom mjestu i Strasbourg, protivnik Rijeke, kada mu je u goste stigao Crystal Palace.

🏟️ Attendances | 🟢 UECL Top 10 This Season (All rounds)



33,000 🇩🇪 Mainz 05 v 🇹🇷 Samsunspor

31,652 🇭🇷 Hajduk Split v 🇦🇱 Dinamo City

30,300 🇩🇪 Mainz 05 v 🇮🇹 Fiorentina

30,200 🇩🇪 Mainz 05 v 🇧🇦 Zrinjski Mostar

30,086 🇭🇷 Hajduk Split v 🇦🇿 Zira

30,000 🇩🇪 Mainz 05 v 🇳🇴 Rosenborg… pic.twitter.com/lDWwzFom7G — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 27, 2026

Kolika je gužva bila na spomenutim utakmicama Hajduka za vjerovati je kako bi posjećenost bila i veća da Poljud ima veći kapacitet, za razliku od vodećeg Mainza koji je ostao tisuću 'kratak'.

Niti jedna dakle utakmica iz play-offa nije srušila Hajduka, a ostaje za vidjeti kad će i hoće li uopće to nekome poći za rukom.

