FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EVO KAKO JE IZGLEDALO /

Čudesna Dina Levačić prva koja je otplivala oko Svete Helene: 'Bilo je teško i mentalno i fizički'

Čudesna Dina Levačić prva koja je otplivala oko Svete Helene: 'Bilo je teško i mentalno i fizički'
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'Lokalni tim koji me pratio nije mogao biti bolji, a i mještani su me srčano ispratili i na startu i na cilju i na tome sam im jako zahvalna'

27.2.2026.
20:47
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić postala je prva osoba koja je uspješno otplivala oko britanskog otoka u Atlantskom oceanu Sveta Helena, dionicu u duljini od 48 kilometara.

Start i cilj su bili pored Landing steps, a Dina je navedenu dionicu otplivala za 17 sati i 13 minuta.

"Postala sam prva osoba u povijesti koja je isplivala ovu rutu. Bilo je teško i mentalno i fizički. Znala sam da me to čeka, ali bilo je još teže od očekivanog zbog valova koji su me pratili cijelim putem, morskih struja i plivanja po noći. Lokalni tim koji me pratio nije mogao biti bolji, a i mještani su me srčano ispratili i na startu i na cilju i na tome sam im jako zahvalna", rekla je Levačić nakon još jednog pothvata. 

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja prošla centrom Milana prema novoj destinaciji

Dina LevačićPlivanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx