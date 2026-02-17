Kitopsine i visina od 3.812 metara: Dine Levačić će plivati u oceanu koji je 'strah i trepet'

Daljinska plivačica Dina Levačić najavila je u utorak u Splitu da se priprema za dva zahtjevna plivačka pothvata - preplivavanje otoka Sveta Helena u Atlantskom oceanu i jezera Titicaca u Boliviji, s ciljem ostvarenja svjetskih rezultata.

O prvom izazovu Levačić je rekla da se radi o pionirskoj ruti od 45 kilometara oko otoka udaljenog oko 2.000 km zapadno od afričke obale, gdje je Napoleon proveo posljednje godine života. „Moram reći da mi je danas, dok sam se vozila na press konferenciju, tek postalo jasno koliko je projekt koji radim važan i koliko dugo se priprema. Za par dana krećem na put koji uključuje dva zahtjevna plivanja na različitim krajevima svijeta, koja zapravo čine jedan cjeloviti projekt“, izjavila je.

Plivanje oko otoka, dodala je, zahtijevat će suočavanje sa snažnim i promjenjivim strujama, jakim vjetrovima i visokim valovima zbog stalnog transatlantskog vjetra. „Nemam prethodna iskustva drugih plivača na toj ruti, tako da je to gotovo naslijepo, iako su organizatori i lokalni ljudi dali sve moguće informacije", rekla je.

Dina je posebno istaknula prirodu i morske životinje koje će susresti. „Najviše se veselim kitopsinima koji žive oko Svete Helene i cilj mi je vidjeti ih. Zanimljivo je da na otoku živi najstarija kopnena životinja na svijetu, kornjača Jonathan, stara 194 godine", poručila je.

Drugi izazov vodi u Boliviju, gdje Levačić planira plivanje od 16 km na jezeru Titicaca, na nadmorskoj visini od 3.812 metara pri temperaturi vode od oko 15°C. „Najveći izazov je nadmorska visina. Bit će solo plivanje i, ako sve prođe kako treba, bit ću tek druga žena koja će to isplivati“, kazala je.

Levačić je istaknula logističke izazove pripreme i podršku obitelji. „Cijeli projekt uključuje mnogo logistike, od avionskih karata do koordinacije s obitelji i sponzorima. Posebno sam zahvalna svojoj mami koja je u svemu uključena, pomaže i koordinira, što je presudno za uspjeh ovog putovanja.“

Levačić je dodala da putovanje nije samo o rušenju rekorda. „Smatram da sam danas mentalno zrelija nego kad sam prije devet godina radila svoje prve velike projekte. Ovo putovanje je avantura života, kombinacija fizičkog izazova i jedinstvenih iskustava u prirodi. Nije riječ o rušenju rekord, iako bi bilo posebno biti prva koja će isplivati oko Svete Helene, nego o prilici da doživim nešto što malo tko ima priliku doživjeti“, poručila je.

