Voyo donosi Oscare u vaš dom: Pregled nagrađenih filmskih dragulja

Za ljubitelje sedme umjetnosti, praćenje filmova koji su obilježili povijest Akademije postalo je lakše no ikad. Platforma Voyo nudi impresivnu kolekciju naslova koji su osvojili srca kritike i publike, omogućujući gledateljima da na jednom mjestu istraže neke od najznačajnijih filmova našeg doba.

Apsolutni pobjednici i moderni klasici

Na samom vrhu ponude nalazi se apsolutni fenomen 95. dodjele Oscara, film Sve u isto vrijeme. Ovo originalno i nepredvidivo djelo redateljskog dvojca Daniela Kwana i Daniela Scheinerta redefiniralo je granice žanra i trijumfiralo osvojivši čak sedam Oscara od jedanaest nominacija. Nagrade za najbolji film, režiju, glavnu glumicu (Michelle Yeoh) te sporedne uloge (Jamie Lee Curtis i Ke Huy Quan) potvrdile su njegov status modernog remek-djela koje se ne propušta.

Ljubitelji ratnih drama također će doći na svoje uz dva iznimna ostvarenja. Narednik James redateljice Kathryn Bigelow povijesni je pobjednik s 82. dodjele Oscara, gdje je osvojio šest zlatnih kipića, uključujući onaj za najbolji film i režiju. Time je Bigelow postala prva žena u povijesti koja je osvojila nagradu za najbolju redateljicu. Uz njega stoji i kultni spektakl Stevena Spielberga, Spašavanje vojnika Ryana, koji je s pet Oscara, uključujući onaj za režiju i kameru, postavio nove standarde u realističnom prikazu strahota Drugog svjetskog rata.

Kolekciju upotpunjuju filmovi koji su srušili jezične i kulturne barijere. Južnokorejski Parazit redatelja Bonga Joona Hoa ušao je u povijest kao prvi film izvan engleskog govornog područja koji je osvojio glavnu nagradu za najbolji film, uz još tri Oscara. Tu je i bezvremenska drama Kišni čovjek, koja je na 61. dodjeli osvojila četiri ključne nagrade: za najbolji film, režiju, glavnog glumca i originalni scenarij. Popis pobjednika zaokružuje Zelena knjiga, film koji je 2019. osvojio tri Oscara, uključujući i onaj za najbolji film, te dirnuo publiku svojom toplom pričom o prijateljstvu.

Spektakli koji pomiču granice filma

Osim glavnih pobjednika, Voyo nudi i naslove koji su ostavili dubok trag u tehničkim i umjetničkim kategorijama. Babylon, raskošni spektakl Damiena Chazellea, vodi gledatelje u zlatno doba Hollywooda, a njegove nominacije za glazbu, scenografiju i kostimografiju svjedoče o vizualnoj raskoši. S druge strane, body-horror Supstanca, koji je obilježio sezonu 2025./2026., privukao je golemu pažnju kritike svojim smjelim pristupom, posebno se istaknuvši u kategorijama maske i vizualnih efekata.

Za ljubitelje adrenalina, tu je Top Gun: Maverick, nastavak kultnog hita koji je vratio publiku u kina i zasluženo osvojio Oscara za najbolji zvuk. Sa šest nominacija, uključujući onu za najbolji film, ovaj blockbuster dokazao je da akcija i kvaliteta mogu ići ruku pod ruku. Ne smijemo zaboraviti ni franšizu Transformeri, koja je redoviti sudionik dodjela Oscara u tehničkim kategorijama, pomičući granice mogućeg u domeni vizualnih efekata.

Voyo platforma kontinuirano ažurira svoj katalog, nudeći dug popis filmova koji su bili nominirani ili su osvojili Oscara. Od suvremenih pobjednika do bezvremenskih klasika, ova kolekcija pruža jedinstvenu priliku za istraživanje najboljeg što svjetska kinematografija nudi, i to iz udobnosti vlastitog doma.