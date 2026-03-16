U čemu je Chalamet pogriješio? Korkut kod Mojmire: 'Sam je kriv, a ovaj čovjek je trebao dobiti Oscara'

U tri i pol sata ceremonije nitko nije spomenuo ime Donalda Trumpa, makar je bilo insinuacija o veličini njegovog spolovila. Nitko nije spomenuo ni riječ Iran, ali zato je Palestinu. Pobjednik večeri je Jedna Bitka za Drugom, film koji Ameriku prikazuje kao policijsku državu. Timothée Chalamet ponovno nije dobio ništa, Sean Penn je nagradu osvojio treći put, ali se na Oscarima nije pojavio. Ali zato se pojavila Anne Wintour bez sunčanih naočala. Bila je to dobra večer za filmske zlikovce, horore i domaćina, Conana O Briena.

Koga je akademija nepravedno zaobišla, tko su najveći gubitnici i tko je bio najbolje obučen? U studiju RTL Direkta gostovao je komentator Oscara Nenad Korkut.

Nakon dugo vremena ceremonija nije bila dosadna, bilo je svježije i bilo je zvijezda.

Slažem se, bilo je dinamičnije i neizvjesnije. Imali smo osjećaj da će se nešto dogoditi, ali nije. Ali smo imali osjećaj da su neke kategorije napetije nego inače. Na kraju su svi oni koji su na kladionicama dominirali i pobijedili. Nekako smo mislili - okej, možda će netko drugi... Ništa od toga, favoriti su pobijedili. Ali je raspoloženje bilo napeto, interesantno i dinamičnije. Meni je ove godine bilo zanimljivije nego lani.

Timothée Chalamet je drugu godinu za redom izgubio Oscara. Analiziraju da je imao preagresivnu kampanju i da je živcirao članove akademije.

On je imao dobar narativ da ako vas prošle godine zakinu za nešto što ste možda trebali dobiti, onda vam daju sljedeće godine. To se dogodilo s Meryl Streep, Nicole Kidman. Puno je takvih situacija da ih neke grižnje savjete, ako imate iduće godine dobru ulogu, sigurno ste pobjednik. No, u njegovom filmu glavni lik nije simpatičan. To je čovjek koji kreće od dna, nema ništa i nema nikoga, ali želi nešto veliko. On nema ni po babi ni stričevima, nego svojom voljom i varanjem... Nije simpatičan, ali ga mogu razumjeti da netko želi biti u nečem najbolji je poticajno.

To nije lik koji se ljudima sviđa, a Chalamet ne dolazi s dna i takvog backgrounda. Možda je u kampanji igrao previše na kartu takvog lika koji ljudima nije bio previše simpatičan, ali i dalje ne smatram da mu je naštetilo toliko kao ideja da su neki drugi faktori bili tu. Je li moguće da je priča oko klana Kardashian odmogla. Ali ta uloga je po meni 1/1 najbolja muška uloga prošle godine bila. Ako ne već on, onda bar Leonardo DiCaprio. Ne kažem da je Michael B. Jordan nezasluženo dobio Oscara. To je fantastično kako on nije vodio nikakvu kampanju.

Prije dva tjedna smo razgovarali i ti si rekao da misliš da nema nikakve šanse. On se u zadnji tren pojavio kao favorit.

On se pojavio i to kao potpuno diskretan čovjek. On je predivan glumac, uloga je sjajna i film je jako dobar. Ali on nije uopće vodio kampanju. Za razliku od Chalameta koji je govorio - ja želim Oscara. Ali ni to mu ne mogu zamjeriti jer je Oscar mjerilo njihove vrijednosti. Ali poslije se još sa svojim nesretnim izjavama.... Sam je kriv što ga nije dobio jer je prije mjesec dana imao tog Oscara u džepu.

Sinoć si rekao u prijenosu da ti je jako žao da je Sean Penn dobio. To je pretjerana, karikaturna uloga. Ali po Oscara nije došao.

Da. Žao mi je da DiCaprio nije dobio drugog Oscara jer je to veliki glumac, koji je kao Chalamet jako dugo čekao svoju priliku.

Sean Penn ima tri, a DiCaprio jedan.

Ako je netko trebao biti nagrađen, to je DiCaprio. Ne bih volio da netko misli da ne volim Jordana, drago mi je da je dobio. Ali mi se čini da u ovom slučaju je nepravedno da Penn dobiva trećeg Oscara za ulogu koja je karikaturalna, u odnosu na DiCaprija koji je napravio jednu od najboljih uloga.

Cijela ekipa Sentimentalne vrijednosti je bila nominirana, nitko nije dobio. Dobili su ga za najbolji strani film.

To je utješna nagrada, mogli su i ti izgubiti od brazilskog filma s jakim južnoameričkim lobijem. Bili su na rubu, ali možda europska publika je prevladala. Žao mi je da barem Stellan Skarsgård nije dobio Oscara u toj konkurenciji sa Sean Pennom jer ima nevjerojatnu karijeru. Ali Oscar ponekad ne ide za tim narativom dajmo mu za životno djelo, ali smo vidjeli da je u epizodnoj ulozi ženskoj Amy Madigan ipak dobila.

Dosta je pohvala bilo na račun Connana O'Briena, da je bio dobar. Ali ti nisi oduševljen?

Apolutno ne. Bio je jako mlak, nije spominjao poltiiku. Odnosno, diskretno spominjanje nije bilo dovoljno. Imali smo samo dva momenta kad su se usudili reći nešto konkretno politički. Jer hodanje po jajima - hoćete li se nekom zamjeriti... Nitko nije spomenuo Trumpa ni Iran, a imali ste u konkurenciji iranski film.

S obzirom na trenutak, rat u Iranu, očekivalo se više političkih poruka. I Paul Thomas Andreson na kraju je rekao 'hajdemo popiti martini', a film mu je politički.

Čini se anti-katarzično jer je Oscara dobio zahvaljujući tim političkim porukama u filmu. Draog mi je da je dobio Oscara jer se nametnuo u pravo vrijeme na pravom mjestu, kao i Sinnersi. I zadnji put sam rekao da su to dva filma koji su pogodili duh vremena.

Jesu li onda oni najveći gubitnici?

Jesu. Sentimental values je ipak nešto dobio, Marty Supreme ništa. Ali volio bih bar da ljudi pogledaju taj film, ili film Sirat, Train dreams ili Hamnet koji je dobio Oscara za najbolju glumicu. Bilo j očekivano, čak i malo čudno kako je reagirala emotivno.

Možda nije bilo puno iznenađenja u dobitnicima, ali je na samoj dodjeli. Vidjeli smo neka lica, poput Anne Wintour, Barbare Streisand.

Bilo je dosta emotivno u tom segmentu in memoriam koji je duže trajao nego inače, to mi je drago.

Svidjela mi se posveta Dianne Keaton.

Dianne Keaton, Robert Radford, Rob Reiner koji je tako tužno stradao. Baš smo bili na rubu suza, ali Anne Wintour je bila interesanta jer smo je vidjeli bez naočala. Imali smo osjećaj kao da se potpuno izgubila. Kao neka stara bakica koja se sad tu... Tek kad je stavila naočale je postala Anne Wintour.

Za kraj haljine. Tko je bio najbolje obučen, tko je zasjao?

Najbolje je bila obučena Rose Byrne koja je bila nominirana za glavnu ulogu. Ustvari je bila jedini takmac Jessie Buckley koja je bila daleko najbolja. Ali je jedina glumica koja je dobila još neke sa strane nnagrade. Jessie Buckley nije osoba koja je modna i da brine o tome. Ona je cura iz Dublina, da joj ne znači puno moda. Ali je lijepo da je napravila odmak i obukla Chanelovu haljinu koja je bila posveta Grace Kelly. Jako su mi se sviđale žene mojih godina, Nicole Kidman i Demi Moore koje e dobro drže. Imale u perje. To je bio hit. Ako ćete se kladiti tko će biti dobro obučen na crvenom tepihu, to je Kidman. Neću reći da je to pojava koju ću pamtiti godinama, ali bila je u vrhu. Haljinu Demi Moore je radio Gucci.

Pedro Pascal je oduševio kod muških?

Pascal je apsolutno najinteresantniji monent, i za njega je bio zadužen Chanel koji rijetko radi muškarce. Njegov odmak gdje je napravio taj veliki asesoar bez sakoa i bez brkova...

Brkovi su ključno pitanje, razriješi tu dilemu - tko ih bolje nosi - Chalamet ili DiCaprio?

Upravo sam htio reći da je najbolje brkove nosio Pedro Pascal koji ih je na kraju obrijao, a ovo dvoje se mogu sakriti.