Spomenik Leu Messiju trajao samo pola godine: Maknuli ga nakon poziva uznemirenih građana

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Veliki spomenik Leu Messiju koji je pompozno otkriven prije samo pola godine u Indiji - jutros je uklonjen i odvezen. Gradske vlasti u Kalkuti odlučile su se na ovaj potez iz sigurnosnih razloga. Spomenik jednom od najboljih nogometaša svih vremena visok više od 20 metara, proteklih se tjedana počeo ljuljati pod jačim naletima vjetra. Policija je u više navrata primala pozive zabrinutih građana, a gradske su vlasti jutros konačno reagirale. Nije poznato kakva će biti daljnja sudbina spomenika koji je već na otvaranju izazvao podijeljene reakcije. Prošlog prosinca Argentinac je kao gost jednog indijskog milijardera boravio na turneji po Indiji u sklopu koje mu je i podignut spomenik.