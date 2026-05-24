'TO JE VELIČANJE USTAŠTVA'

Uklonjen spomenik HVO-u kod Dervente, Stanivuković objavio fotografije i poručio: 'Više ne stoji'

Uklonjen spomenik HVO-u kod Dervente, Stanivuković objavio fotografije i poručio: 'Više ne stoji'
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Obilježje u obliku hrvatskoga grba, za koje su srpske stranke i udruge tvrdile da podsjeća na slovo "U" i ustašku simboliku, bilo je posvećeno poginulim pripadnicima Treće bojne Modran 103. brigade HVO-a Derventa

24.5.2026.
18:17
Hina
Spomen-obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskoga vijeća obrane u Modranu kod Dervente uklonjeno je, objavio je u nedjelju banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, što su osudili iz Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskoga vijeća obrane u BiH.

Obilježje u obliku hrvatskoga grba, za koje su srpske stranke i udruge tvrdile da podsjeća na slovo "U" i ustašku simboliku, bilo je posvećeno poginulim pripadnicima Treće bojne Modran 103. brigade HVO-a Derventa. Podignuto je na lokalnom groblju i financirao ga je otac hrvatskoga nogometaša Vedrana Ćorluke.

Foto: Screenshot 'x'/Stanivukovic_D

Stanivuković je na X-u objavio staru fotografiju spomen-obilježja s hrvatskim grbom i novu na kojoj se vide samo crne mramorne ploče. Napisao je kako "ono na što smo upozoravali, o čemu smo javno govorili i za što smo tražili hitnu reakciju institucija, danas više ne stoji u Modranu".

"Naša je dužnost čuvati historijsko pamćenje i ne dopustiti bilo kakvo veličanje ustaštva, bez obzira odakle dolazi i od koga dolazi", dodao je Stanivuković.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a oštro je osudila njegov istup. 

"Svako likovanje nad uklanjanjem takvog obilježja pokazuje potpuni izostanak ljudskog dostojanstva, pijeteta prema mrtvima i poštovanja prema obiteljima poginulih", stoji u priopćenju.

Dodaje se da su Hrvati Dervente i okolnih mjesta u posljednjem ratu ubijani, zatvarani, protjerivani i gotovo potpuno izbrisani s prostora na kojem su stoljećima živjeli, ocjenjujući da uklanjanje spomen-obilježja predstavlja pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području.

Koordinacija je od hrvatskih političara u BiH zatražila da preispitaju javna obilježja, nazive, ploče i simbole koji vrijeđaju hrvatske žrtve, hrvatske branitelje i prognane Hrvate.

