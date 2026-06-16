Ekskluzivno doznajemo što stoji u rezoluciji Domovinskog pokreta o Hrvatima u BiH: Što će reći HDZ?

U Banske dvore članovi Domovinskog pokreta stigli su na sastanak koalicije, dan uoči objave svoje rezolucije o Hrvatima u BiH koja je izazvala prijepore među partnerima.

U njoj, kako ekskluzivno doznajemo, među ostalim, stoji: "Hrvatski sabor traži od Vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkoga sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata".

Kako doznajemo, jedna od točaka mogla bi se baviti i revizijom hrvatskoga državljanstva osobama koje žive u BiH. Hoće li i to biti u rezoluciji, još će se odlučiti. Konačnu verziju objavit će sutra.

Da je to DP napravio radi svoje vidljivosti, još ranije je poručio premijer.

'To nije PR potez'

"Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17., vidite dokument pa onda recite je l' to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati", odgovara DP-ov Stipo Mlinarić.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman ističe: "Ovdje treba cijeniti napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH, ali važno je ustanoviti kakav je put, u prirodi nema naglih koraka - "non datur saltus in natura'".

BiH za četiri mjeseca čekaju izbori, a da je inicijativa DP-a neprovediva i tajming promašen, smatra zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.

"Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između RH i BiH", navodi Hodžić.

Što se tiče odnosa unutar vladajuće većine, član Hrvoje Zekanović smatra da su nesporazumi po pitanju DP-ove rezolucije riješeni.

'Nema drame u vladajućoj većini'

"Nema nikakve dramatike unutar vladajuće većine niti ima ikakvog dramatičnog istupa Domovinskog pokreta. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom i u sljedećem razdoblju i ta tema, jednostavno što bi rekli je više - ne tema", uvjerava Zekanović.

O temi rezolucije, DP od svojih partnera očekuje da ih saslušaju.

"Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200 tisuća glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Domovinski pokret je ozbiljna stranka s 200 tisuća ljudi podrške i mi svoj program ćemo predstaviti i koalicijskim partnerima i svima drugima, a i javnosti sutra", zaključuje DP-ov Mlinarić.

No, prije toga o konačnom tekstu rezolucije očitovati se mora Predsjedništvo Domovinskog pokreta.