Plenković se u Sarajevu narugao Domovinskom pokretu: 'Pa nismo mi ovdje od jučer'

Stupio je na snagu novi Ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Heregovine i Hrvatske. Ugovor su u Sarajevu potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.

Ugovorom će se olakšati prelazak zajedničke državne granice te bolji sustav kontrole. No, Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorila je da rad graničnih prijelaza kod Gradiške može biti doveden u pitanje jer nisu stvoreni svi uvjeti za neometan promet putnika i roba.

Premijer Plenković će tijekom radnog posjeta BiH sudjelovati i na konferenciji o proširenju Europske unije koju organizira Europska pučka stranka.

Kritike Ugovora o graničnim prijelazima

Kritike na račun novog, privremenog graničnog prijelaza stigle su primarno iz bošnjačkih stranaka s građanskim predznakom te od građana Sarajeva, a glavni je razlog način na koji je odluka donesena, izvijestila je uživo iz Sarajeva, Ana Mlinarić.

Naime, dogovor o otvaranju postigli su hrvatski i srpski predstavnici, preglasavajući pritom bošnjačkog člana Uprave za neizravno oporezivanje. Bošnjačka strana tražila je da se prije odluke o rasporedu carinika najprije raspodijeli novac od PDV-a koji Republici Srpskoj pripada Federaciji, no taj je zahtjev ignoriran.

Ministar vanjskih poslova BiH, Dino Konaković, oštro se usprotivio otvaranju, tvrdeći da prijelaz radi "protivno zakonu Bosne i Hercegovine". Prema njegovim riječima, zakon jasno nalaže da preko privremenog graničnog prijelaza ne smije prolaziti roba koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Unatoč tome, upravo se takva roba iz BiH propušta prema Hrvatskoj.

Dok je s bosanskohercegovačke strane zakon, prema tvrdnjama ministra Konakovića, prekršen, situacija s hrvatske strane je pravno čista. Hrvatska nema zakonskih ograničenja koja bi spriječila prihvat takve robe. Međutim, procedura je sve samo ne jednostavna i otkriva logistički apsurd.

Roba koja zahtijeva inspekciju, a uđe u Hrvatsku preko novog mosta, ne može odmah nastaviti put prema Europskoj uniji. Umjesto toga, hrvatska policija kamione mora sprovesti u pratnji do starog graničnog prijelaza u Gradišci. Tek tamo roba prolazi sve potrebne inspekcijske provjere prije nego što može službeno ući na teritorij EU. U međuvremenu, kako bi se smirile napetosti, najavljeno je izdavanje dodatne diplomatske note kojom će ovaj prijelaz postati iznimka i nastaviti s radom kao privremeno rješenje.

Plenković o DP-u i Herceg-Bosni: 'Pa nismo mi ovdje od jučer'

Premijer Plenković je u Sarajevu komentirao i nedavnu Deklaraciju Domovinskog pokreta koja spominje povratak Herceg-Bosne.

"Što se tiče ideje koja cirkulira u javnosti prije nekoliko dana, pa mislim da smo to već komentirali i na razini hrvatske političke scene. Ona je politički napor koalicijskog partnera za vidljivost. Vidljivost u političkom smislu, što imate inovativnije i medijski atraktivnije ideje, to ste vidljiviji. Međutim, pa nismo mi ovdje od jučer - na temi Bosne i Hercegovine, na suradnji s Bosnom i Hercegovinom, a još manje na pitanju izmjena Izbornog zakona", kazao je.

Najavljeno je da će Domovinski pokret za dva tjedna Vladi dostaviti i pisanu deklaraciju o toj temi, nakon čega će se vidjeti što točno u njoj stoji.