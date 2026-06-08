Gjenero: 'Domovinski pokret možda ima skrivene namjere ili tajnog pokrovitelja'

Najnovije istraživanje CRO Demoskop za lipanj otkriva kako opada podrška dviju najjačih stranaka, HDZ-u pritom osjetno i to za gotovo dva postotna poena.

No, da je Hrvatska jedna izborna jedinica, a građani glasali prva tri dana lipnja, HDZ bi i dalje bio relativni pobjednik s podrškom od 27,3 posto.

Minimalno je pao i SDP, koji je trenutačno na 22 posto podrške, dok je Možemo!, s kojim je SDP polovicom svibnja najavio zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore, trenutačno na 12 posto i to uz minimalni rast od 0,01 postotni poena u odnosu na svibanj.

'Pad popularnosti HDZ-a prirodan je'

Možemo! je ostvario minimalni rast od 0,01 posto, a izborni prag još jedino prelazi MOST (7,5 posto podrške). Peta politička snaga u zemlji je stranka DRITO bračnog para Raspudić. Vrlo blizu je i glavni HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret, dok se niz idućih stranaka kreće oko 1 posto.

Politolog Davor Gjenero pad podrške dvjema najjačim strankama tumači kao prirodni proces s obzirom na to da nismo u prirodnom ciklusu. Za vladajući HDZ dodaje i da je pad također očekivana posljedica s obzirom na najavu jačanja proračunske discipline za iduću godinu, kao i zaustavljanja rasta plaća.

"Istovremeno se MOST nije profilirao kao stranka racionalne desnice, nego su ušli u populizam te su zauzeli desno-liberalni prostor, dok je stranka bračnog para Raspudić DRITO zadržala fokus na Zagrebu. Tu im se zapravo otvara više prostora i imaju veći interes za sukob s vladajućima u gradu, što je i logično jer je tu njihov prostor za najveće financiranje iz izvora javnog novca. Tu su i relativno snažni u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i to je dodatni razlog njihova interesa", kaže naš sugovornik.

Za političku scenu općenito kaže da postoje elementi stabilnog okretanja prema čvrstom budžetiranju za iduću godinu, što ocjenjuje dobrim.

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Vlada se priprema za zatvaranja prostora krize

"Proces je zanimljiv i Vlada se priprema za zatvaranje prostora krize koju izazivaju Ivan Penava i Domovinski pokret. Očito je da se nešto valja iza brda jer način na koji se ponaša Penava kroz kvaziinicijativu vezanu za BiH pokazuje dvije stvari – ili oni ne znaju elementarne interese ili imaju skrivene namjere i skrivenog pokrovitelja. Ako je potonje, onda to obično loše završi za one koji precijene svoje značenje", rekao je Gjenero.

"Vlada je napravila veliki iskorak u pogledu pristajanja na odabir Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Ali napetosti se ne smiruju i nema naznake kompromisa oko imenovanja tri suca Ustavnog suda", rekao je.

Za Domovinski pokret rekao je da predsjednik Vlade Andrej Plenković uspješno smanjuje rizik koji stvaraju ljudi iz te stranke.

"U početku je to ranije bio Josip Dabro, sad je taj rizik počeo stvarati Penava – je li to možda u dogovoru s predsjednikom Republike ili iz privatne marljivosti – ne znamo. Predsjednik Vlade mora imati strategiju za smanjivanje rizika od mlađeg i nekompetentnog partnera. Time što je proširio koaliciju, već je smanjio rizik", rekao je Gjenero.

Plenković otvorio prostor Šušnjaru

Zanimljivo, on smatra da je Plenković jako otvorio prostor DP-ovom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru te daje tumačenje za to.

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"To je način da se iracionalni dio DP-a ne odmetne u avanturu. Postoje očito i neki politički dogovori preko granice sadašnje vladajuće većine ili barem nekog modela manjinske vlade koja bi spriječila raspad većine", ističe Gjenero.

Dodao je i da se nastavlja, po njemu, iracionalna antieuropska retorika predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Ocijenio je i da se u Hrvatskoj dogodila neželjena politička regresija nakon izbora 2024.

"To je posljedica patogenog utjecaja Zorana Milanovića na političku scenu. S izborima smo dobili određeni prostor izvan opcija ustavnog luka unutar izvršne vlasti. U prethodne dvije godine taj prostor je dramatično smanjen, ali neke štete ostale su do danas. Ponovno je više netrpeljivosti prema manjinama, osobito trajnim manjinama u političkoj areni", rekao je.

Na Milanovića Gjenero i dalje gleda kao na element koji "unosi nestabilnost iracionalnim proruskim ponašanjem", ali i smatra da to još nema opasne ili tragične posljedice za Hrvatsku u pogledu euroatlantske i obrambene politike.