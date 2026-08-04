Šokantne snimke iz Vukovara: Dunav nestaje pred očima, čamci ostali na suhom

Dugotrajne vrućine i toplinski valovi koji su zahvatili Europu odrazili su se na vodostaje rijeka, koji su pali na svoje povijesne minimume.

Snimke dronom iz Vukovara pokazuju koliko je nizak vodostaj Dunava. Čamci su gotovo nasukani. Zbog povijesno niskog vodostaja Dunava smanjeni su kapaciteti proizvodnje električne energije u susjednoj Mađarskoj, u nuklearnoj elektrani Paks. Ta je nuklearna elektrana u noći na utorak bila samo nekoliko milimetara od potpunog gašenja, potvrdio je mađarski premijer Péter Magyar.

"Oko 1.30 ujutro bili smo na nekoliko milimetara od potpunog gašenja elektrane Paks, no onda je vodostaj prestao padati i do jutra se podigao za 1,5 centimetara. Posljednja turbina trenutačno radi sigurno", objavio je Magyar.

Mađarska vlada u ponedjeljak je uvela hitne mjere štednje. Mjere uključuju obvezno smanjenje potrošnje za velike industrijske potrošače i gašenje dekorativne rasvjete na javnim zgradama. Ministar energetike István Kapitány izjavio je kako su mjere štednje uspjele sniziti potrošnju i održati mrežu stabilnom.

No nizak vodostaj Dunava ne stvara probleme samo u toj zemlji. U Rumunjskoj je vojska minirala stijene kako bi preusmjerila tok Dunava i tako osigurala dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavodă.

Nakon kontrolirane eksplozije, vodostaj Dunava u noći s ponedjeljka na utorak porastao je za oko dva centimetra.

Nacionalna uprava rumunjskih voda u utorak je nastavila s potapanjem teglenica u Dunav, a krajnji je cilj da razina Dunava poraste za 10 do 12 centimetara.

Francuska je morala smanjiti proizvodnju u nekoliko svojih nuklearnih elektrana jer je temperatura rijeka Garonne i Rhône premašila granice dopuštene za ispuštanje rashladne vode.

Bugarska je zabrinuta zbog moguće ugroze rada nuklearne elektrane Kozloduj, koja se također nalazi na Dunavu.

U Hrvatskoj se, uz povijesno nizak vodostaj Dunava, rekordno niski vodostaji bilježe i na drugim rijekama.

Drava je u kratkom razdoblju čak tri puta dosegnula novi najniži zabilježeni vodostaj, objavile su Hrvatske vode.

Prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava, tijekom sljedećih pet do sedam dana ne očekuju se značajnije promjene vodostaja.

Izrazito niski vodostaji prisutni su i na manjim vodotocima, među kojima su Vuka, Karašica, Vučica i Baranjska Karašica, kao i na brojnim kanalima.