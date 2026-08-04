Ljetni praznici ili vojska? Mama troje djece ima plan A i B. Kad padne kiša, izvlači plan C
Njezin savršeno razrađen raspored postao je viralan hit, a mnogi ga korisnici uspoređuju s vojnom operacijom. No Rosie tvrdi da cilj nije držati djecu zauzetima svake minute u danu
Dok mnoge mame tijekom ljetnih praznika svako jutro razmišljaju kako zabaviti djecu, Britanka Rosie Graham ima jasan plan već mjesecima unaprijed. Program za šest tjedana praznika počinje planirati već u svibnju.
Njezin savršeno razrađen raspored postao je viralan hit, a mnogi ga korisnici uspoređuju s vojnom operacijom. No Rosie tvrdi da cilj nije držati djecu zauzetima svake minute u danu.
''Često sam imala osjećaj da samo gasim požare koje donese dan, umjesto da u njemu uživam“, priznaje Rosie iz Bedfordshirea. Upravo iskustva s prijašnjih praznika i briga o Hunteru (8), Dakoti (7) i Saintu (4) potaknuli su je da počne planirati ljeto ranije.
Na popisu aktivnosti ne nedostaju kupanje, šetnje, posjeti knjižnici, piknici ni potraga za blagom. Za kišne dane pripremila je pečenje, kreativne aktivnosti, gradnju skloništa i senzorne igre. Večeri su rezervirane za promatranje zvijezda, projekcije filmova na otvorenom i obiteljske šetnje. A subote? One su namijenjene izletima u zoološki vrt, na farme, u kino ili na more.
''Najveća prednost je manji stres. Svako jutro ne moram razmišljati što ćemo raditi jer već imam spremne opcije'', objašnjava Rosie, kojoj je organizacija očito u krvi.
Djeca su također dobila zadatak napraviti vlastiti popis ljetnih želja, pa imaju osjećaj da sudjeluju u planiranju. Iako se nekima tako može činiti, njezin cilj nisu savršeni praznici. ''Samo želim da budu smisleni“, dodaje Rosie.
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