Ljetni praznici ili vojska? Mama troje djece ima plan A i B. Kad padne kiša, izvlači plan C

Dok mnoge mame tijekom ljetnih praznika svako jutro razmišljaju kako zabaviti djecu, Britanka Rosie Graham ima jasan plan već mjesecima unaprijed. Program za šest tjedana praznika počinje planirati već u svibnju.

Njezin savršeno razrađen raspored postao je viralan hit, a mnogi ga korisnici uspoređuju s vojnom operacijom. No Rosie tvrdi da cilj nije držati djecu zauzetima svake minute u danu.

''Često sam imala osjećaj da samo gasim požare koje donese dan, umjesto da u njemu uživam“, priznaje Rosie iz Bedfordshirea. Upravo iskustva s prijašnjih praznika i briga o Hunteru (8), Dakoti (7) i Saintu (4) potaknuli su je da počne planirati ljeto ranije.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Na popisu aktivnosti ne nedostaju kupanje, šetnje, posjeti knjižnici, piknici ni potraga za blagom. Za kišne dane pripremila je pečenje, kreativne aktivnosti, gradnju skloništa i senzorne igre. Večeri su rezervirane za promatranje zvijezda, projekcije filmova na otvorenom i obiteljske šetnje. A subote? One su namijenjene izletima u zoološki vrt, na farme, u kino ili na more.

''Najveća prednost je manji stres. Svako jutro ne moram razmišljati što ćemo raditi jer već imam spremne opcije'', objašnjava Rosie, kojoj je organizacija očito u krvi.

Djeca su također dobila zadatak napraviti vlastiti popis ljetnih želja, pa imaju osjećaj da sudjeluju u planiranju. Iako se nekima tako može činiti, njezin cilj nisu savršeni praznici. ''Samo želim da budu smisleni“, dodaje Rosie.

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