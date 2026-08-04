Brigadir Žarko prisjetio se kako je krenula Oluja: 'Bože dragi, svanuo je naš dan'

'NEBO JE GORJELO' /

Uoči Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja traju pripreme za sutrašnju proslavu.

Odavanje počasti poginulim braniteljima počelo je već danas, no središnji događaj bit će u Kninu, gdje uz brojne branitelje i građane dolazi i cijeli državni vrh.

Oslobađanjem Knina srušen je san o Velikoj Srbiji, a nakon četiri godine okupacije, povezan je hrvatski sjever i jug.

'Svanuo je naš dan'

"Naš je zadatak bio da konačno donesemo slobodu. Ja sam bio na zadaći na grahovskom, glamočkom području... Jedva smo čekali to jutro, taj dan kad se kaže: 'Krećemo!'. Znam dobro, sad ću to morati evocirati, nebo je gorjelo. Odjednom je svanulo. Bože dragi, svanuo je naš dan! Išli smo zajedno s profesionalnim postrojbama Hrvatske vojske - 4. gardijska brigada, 7. gardijska brigada, 81. bojna", prisjetio se brigadir Žarko Šarić, veteran HVO-a iz Viteza, koji je u Knin doveo i sinove i na licu mjesta im ispričao svoja sjećanja na dane ponosa i slave.

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