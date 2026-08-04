Euforija prije Thompsona, povukli i iz Australije, Švicarske i Švedske: 'Ima taj 'vajb''

'TO NEMA NIGDJE NA SVIJETU' /

Šibenik je u znaku koncerta Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje gotovo 30 tisuća posjetitelja. Više od dvije trećine publike stiže izvan grada, a među njima su brojni Hrvati koji su doputovali iz cijelog svijeta.

"Propustili smo Zagreb Hipodrom pa da probamo to u Šibeniku", rekao nam je Dario Zimić iz Oroslavja, dok je njegov sin kratko dodao: "Zato što smo svi skupa tu i podružit ćemo se."

Iz Švicarske su stigle Marina Đurđek i Monika Ponjeveč. "Domovina vuče kao i sve ostale, ne? Ne može bolje biti", poručile su. Janja Zubonja, koja je na koncert došla sa svojom obitelji iz Švedske, kaže da su razlog dolaska "domoljublje, vjera i da se svi skupimo na istom mjestu".

Posebnu priču donijela je obitelj iz Australije. "Došli smo iz Australije samo zbog Thompsona i we're gonna have a lot of fun", rekla je Marina Radoš. Njezina kći Nikita Mutavdžija prisjetila se koncerta na Poljudu: "Bili smo prije deset godina, to je bio najbolji koncert ikada, uvijek ima taj vajb." Antun Mutavdžija dodao je kako je to "osjećaj koji ne možeš dobiti nigdje na svijetu".

Zbog dolaska desetaka tisuća ljudi policija je od jutra organizirala posebnu regulaciju prometa. "Molimo građane da slušaju upute policije. Na svim punktovima ih savjetujemo i preusmjeravamo, posebno pri odlasku s koncerta, kada bi moglo biti više problema nego pri dolasku", rekao je načelnik prometne policije Joško Periša.

Dobroj večeri nadaju se i šibenski ugostitelji. "Ljudi dolaze. Očekivali smo ih i više, ali vjerojatno je razlog toplinski val", kaže vlasnica ugostiteljskog objekta Mia Džapo.

Vatrogasci zbog visokih temperatura i velike opasnosti od požara pozivaju posjetitelje da ne koriste pirotehnička sredstva, a policija, hitna pomoć i vatrogasci dežurat će do odlaska posljednjih posjetitelja iz grada.