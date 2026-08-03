FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVA SVE TOPLIJA /

Krško pred mogućim povijesnim gašenjem: Tonči Tadić otkriva koliko je to izgledno

Nuklearna elektrana Krško mogla bi se prvi put u povijesti ugasiti zbog previsoke temperature Save.

RTL-ova reporterka Katarina Brečić doznaje da su iz Krškog nadležne već obavijestili kako se približavaju granici nakon koje bi takav potez mogao postati nužan.

Nuklearni fizičar Tonči Tadić objašnjava da Krško, za razliku od mađarskog Pakša, ima rashladne tornjeve koji smanjuju temperaturu vode prije njezina ispuštanja u Savu.

"Krško tu ima veći prostor za manevar nego što ga ima Paks", kaže Tadić. 

Više pogledajte u prilogu.

VOYO logo
3.8.2026.
22:16
RTL DirektKatarina Brečić
Nuklearna Elektrana KrškoMađarskaToplinski ValRijeka Sava
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa