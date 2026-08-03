Krško pred mogućim povijesnim gašenjem: Tonči Tadić otkriva koliko je to izgledno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SAVA SVE TOPLIJA /

Nuklearna elektrana Krško mogla bi se prvi put u povijesti ugasiti zbog previsoke temperature Save.

RTL-ova reporterka Katarina Brečić doznaje da su iz Krškog nadležne već obavijestili kako se približavaju granici nakon koje bi takav potez mogao postati nužan.

Nuklearni fizičar Tonči Tadić objašnjava da Krško, za razliku od mađarskog Pakša, ima rashladne tornjeve koji smanjuju temperaturu vode prije njezina ispuštanja u Savu.

"Krško tu ima veći prostor za manevar nego što ga ima Paks", kaže Tadić.

Više pogledajte u prilogu.