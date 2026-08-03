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ANALIZA DIREKTA /

Drama oko Ceute: Proboj migranata u španjolsku enklavu u Africi izazvao političku oluju!

Invazija, Blitz, migrantski juriš na Europu - vrište naslovi. Logično, puno jače je napisati da 60 tisuća ljudi odjednom nektrontolirano probija Šengen, to je nešto što će svima ostati urezano.

Znatno manje atraktivno je ono što se dogodilo odmah potom. Njihov pokušaj ulaska bio je neuspješan. Gotovo svi su se vratili natrag, ali to je meh, dosadno, taj detalj nećemo zapamtiti.

Kako to obično biva krenule su podjele, jedni traže automatsku suspenziju Schengena i spominju vojsku na granicama, drugi smatraju da je stvorena bespotrebna panika. Donosimo pozadinu Ceute.

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3.8.2026.
22:14
Borko Brunović
CeutaMigrantiMigrantski Valšpanjolska
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