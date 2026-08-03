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DIVLJANJE NAVIJAČA /

Gorjela tribina nakon poraza Hajduka: 'Navijači ne mogu biti iznad zakona'

Jučerašnji poraz Hajduka u Varaždinu ponovno je donio sramotne scene. Ono što je trebalo biti nogometni spektakl završilo je ozbiljnim navijačkim incidentom i požarom na tribini na kojoj je bila Torcida.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka zapaljena su sjedala, nad stadionom se nadvio gust dim, a intervenirale su i hitne službe.

"Navijači ne mogu biti iznad zakona. Ako su nešto napravili, onda za to trebaju odgovarati", poručio je profesor Marin Galić sa Sveučilišta Sjever.

Više pogledajte u prilogu.

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3.8.2026.
20:18
Ivana Ivanda Rožić
TorcidaVaraždinPaljenjeMarin GalićDavor Božinović
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