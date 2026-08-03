Gorjela tribina nakon poraza Hajduka: 'Navijači ne mogu biti iznad zakona'

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Varaždin odgovorio Torcidi: 'Gospodo, evo na temelju čega se formiraju cijene ulaznica'
Jučerašnji poraz Hajduka u Varaždinu ponovno je donio sramotne scene. Ono što je trebalo biti nogometni spektakl završilo je ozbiljnim navijačkim incidentom i požarom na tribini na kojoj je bila Torcida.
Nakon posljednjeg sučeva zvižduka zapaljena su sjedala, nad stadionom se nadvio gust dim, a intervenirale su i hitne službe.
"Navijači ne mogu biti iznad zakona. Ako su nešto napravili, onda za to trebaju odgovarati", poručio je profesor Marin Galić sa Sveučilišta Sjever.
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