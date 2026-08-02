Ernestinovo ponovno postaje galerija na otvorenom: Stigli umjetnici iz pet zemalja

KAD HRAST OŽIVI... /

Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu, slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Tijekom tjedan dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnut će novi život grubim hrastovim trupcima. U Parku skulptura sve do 8. kolovoza stvarat će 19 umjetnika, među kojima je 14 kipara, tri slikara i dvije slamarice, a dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Goste tako očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave i nastupi kulturno-umjetničkih društava.

Bojan Uranjek razgovarao je s utemeljiteljem kolonije Matom Tijardovićem. Što je rekao, pogledajte u videu...