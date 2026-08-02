Sve teža situacija na jugu Hrvatske: 'Stojimo tri, četiri sata ni za što'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GRANICA U KAOSU /

Potpuni prometni kolaps vlada na jugu Hrvatske. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se satima, zbog čega je aktiviran Stožer civilne zaštite Općine Konavle.

"Napravili smo tisuću i pol kilometara i sada moramo ovdje stajati tri, četiri sata ni za što", rekao je Besnik iz Milana.

Načelnik Božo Lasić kaže da je situacija krajnje ozbiljna te da su neke obitelji završile i na Hitnoj pomoći u Zračnoj luci Dubrovnik.

Upiti o prometnom kolapsu poslani su hrvatskom Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, no odgovori još nisu stigli. Više pogledajte u prilogu.