Sve teža situacija na jugu Hrvatske: 'Stojimo tri, četiri sata ni za što'

TROJE MRTVIH /
Nakon tragedije u Sv. Križu Začretju oglasio se ministar Ružić: 'Nije bilo postupanja'
Potpuni prometni kolaps vlada na jugu Hrvatske. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se satima, zbog čega je aktiviran Stožer civilne zaštite Općine Konavle.
"Napravili smo tisuću i pol kilometara i sada moramo ovdje stajati tri, četiri sata ni za što", rekao je Besnik iz Milana.
Načelnik Božo Lasić kaže da je situacija krajnje ozbiljna te da su neke obitelji završile i na Hitnoj pomoći u Zračnoj luci Dubrovnik.
Upiti o prometnom kolapsu poslani su hrvatskom Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, no odgovori još nisu stigli. Više pogledajte u prilogu.