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GRANICA U KAOSU /

Sve teža situacija na jugu Hrvatske: 'Stojimo tri, četiri sata ni za što'

Potpuni prometni kolaps vlada na jugu Hrvatske. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se satima, zbog čega je aktiviran Stožer civilne zaštite Općine Konavle.

"Napravili smo tisuću i pol kilometara i sada moramo ovdje stajati tri, četiri sata ni za što", rekao je Besnik iz Milana.

Načelnik Božo Lasić kaže da je situacija krajnje ozbiljna te da su neke obitelji završile i na Hitnoj pomoći u Zračnoj luci Dubrovnik.

Upiti o prometnom kolapsu poslani su hrvatskom Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, no odgovori još nisu stigli. Više pogledajte u prilogu.

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2.8.2026.
19:24
Laura Damnjanović Šalamon
GužveKolaps PrometaKonavle
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