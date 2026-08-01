Više od 13.000 ljudi u Hrvatskoj ima osobnu koja od ponedjeljka ne vrijedi! Kazne idu do 590 €

Više od 13.000 građana u Hrvatskoj do ponedjeljka, 3. kolovoza, mora zamijeniti stare osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Riječ je o dokumentima izdanima prije 1. siječnja 2003. godine, koji prema novim pravilima Europske unije više ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde zaštite od krivotvorenja. Takve osobne iskaznice od 3. kolovoza više neće vrijediti.

Foto: Ministarstvo unutarnjih poslova

Građani zahtjev za novu iskaznicu moraju podnijeti u nadležnoj policijskoj upravi ili postaji. Potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu i fotografiju dimenzija 3,5 x 4,5 centimetara.

MUP je građanima koji još nisu zamijenili dokumente već poslao obavijesti. Za osobe koje zbog bolesti ili smanjene pokretljivosti ne mogu doći u policijsku postaju organizirat će se dolazak policijskih službenika na kućnu adresu radi zaprimanja zahtjeva i dostave nove iskaznice.

Koliko stoji izrada nove iskaznice?

Redovni postupak izdavanja osobne iskaznice s jednim ili dva elektronička certifikata stoji 13,27 eura. Osobe starije od 70 godina za iskaznicu bez certifikata i s trajnim rokom važenja moraju izdvojiti 9,29 eura.

Izdavanje u ubrzanom postupku, u roku od deset dana, stoji 25,88 eura, dok je za izradu u roku od tri radna dana potrebno platiti 66,36 eura.

Građanima koji na vrijeme ne podnesu zahtjev za novu osobnu iskaznicu prijeti kazna od 66,36 eura. Za neposjedovanje važećeg dokumenta predviđena je kazna od 390 do 590 eura.