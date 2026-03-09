Trebate novu osobnu? Ovo je najjeftiniji način kako do nje, a može se i dodatno uštedjeti

Osobna iskaznica obavezan je dokument, a nerijetko ga doživljavamo i kao administrativni teret koji, naravno, prate neizbježni troškovi.

Cijena izrade osobne iskaznice varira, ovisno o dobi podnositelja zahtjeva i hitnosti postupka, a poznavanje pravila može vam uštedjeti i novac i vrijeme, piše Poslovni dnevnik.

Redovan postupak

Najpovoljnija opcija za većinu građana je odabir redovnog postupka.

Rok za izdavanje elektroničke osobne iskaznice (eOI) je do trideset dana od dana podnošenja zahtjeva.

Cijena takve osobne iskaznice, koja sadrži identifikacijski i potpisni certifikat, iznosi 13,27 eura. U pitanju je cijena za sve punoljetne građane do 70-te godine života.

Besplatan postupak

Postoji i kategorija građana za koju je postupak izdavanja osobne iskaznice potpuno besplatan.

To su sve osobe mlađe od 18 godina s prebivalištem u Hrvatskoj, ako se zahtjev podnosi u redovnom postupku.

Cjelokupni trošak izdavanja osobne iskaznice u tom slučaju pokriva se iz Državnog proračuna pa roditelji i skrbnici ne moraju obavljati nikakve uplate.

Posebne pogodnosti

Posebne pogodnosti predviđene su i za građane starije životne dobi.

Osobe koje su navršile 70 godina imaju dvije mogućnosti: žele li osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate za elektroničku identifikaciju i potpis, platit će punu cijenu od 13,27 eura, a certifikati će im vrijediti pet godina.

Druga je mogućnost da zatraže iskaznicu bez certifikata.

Cijena je u tom slučaju osjetno niža - 9,29 eura. Takva osobna iskaznica važi čak četrdeset godina, no pritom valja imati na umu da se ona ne može koristiti za elektroničku potvrdu identiteta ili za stvaranje kvalificiranog elektroničkog potpisa.

Ušteda na fotografiji

Još jedan način kako je moguće smanjiti trošak je fotografija za dokument.

Nije nužno svaki put izraditi novu fotografiju, što obično košta između 7 i 10 eura.

Ako vaša fotografija već postoji u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova za izradu osobne iskaznice ili putovnice unutar posljednjih pet godina, a vaš izgled se nije bitno promijenio, službenici je mogu ponovno iskoristiti.

Kako izbjeći dodatne naknade i kazne

Daljnje uštede moguće su korištenjem izborom pametnog načina plaćanja pristojbe.

Umjesto uplate na šalterima pošte, FINA-e ili poslovnih banaka - koja uvijek uključuje i naknadu za platni promet - iznos za izdavanje osobne iskaznice možete uplatiti putem internetskog ili mobilnog bankarstva izravno na račun državnog proračuna.

U tom slučaju, trošak se svodi isključivo na propisanu cijenu dokumenta.

Plaćanje možete obaviti i bankovnom karticom izravno na šalteru policijske uprave prilikom podnošenja zahtjeva.

Ušteda na poštivanju rokova

Korisno je i poštivati zakonske rokove.

Zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice potrebno je podnijeti najkasnije petnaest dana prije isteka važenja postojeće, ako ne želite platiti novčanu kaznu od 66,36 eura.

Trebate li iskaznicu u kraćem roku, postoje ubrzani i žurni postupak.

Ubrzani postupak omogućuje izdavanje iskaznice u roku od deset dana po cijeni od 25,88 eura.

U žurnom postupku, iskaznica se može preuzeti već u roku tri dana, ali cijena je u tom slučaju 66,36 eura.

Detaljne informacije o cijenama i rokovima dostupne su na službenim stranicama Vlade, na poveznici gov.hr.

Zahtjev za izdavanje podnosi se osobno u policijskoj upravi ili postaji, gdje se uzimaju i biometrijski podaci, odnosno otisci prstiju.

Rok za preuzimanje

Nakon što je osobna iskaznica izrađena, povedite računa i o roku preuzimanja.

Osobnu iskaznicu potrebno je podići u roku od 90 dana nakon isteka roka za izdavanje.

U redovnom postupku iskaznicu morate preuzeti unutar 120 dana od dana podnošenja zahtjeva, u ubrzanom postupku u roku od 100 dana, a u žurnom postupku u roku od 93 dana.

U slučaju nepreuzimanja, iskaznica se poništava pa ponovno morate prolaziti cijeli postupak i, naravno, ponovno platiti troškove.

