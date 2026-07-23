Europska komisija kaznila Google s čak 890 milijuna eura: Evo zbog čega

Europska komisija izrekla je u četvrtak novčanu kaznu Googleu u iznosu 890 milijuna eura zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima, što je dosad najveća kazna izrečena po tom zakonu.

Komisija je donijela dvije odluke. Prvom je utvrđeno da Google na poštuje Zakon o digitalnim tržištima (DMA) jer u svojoj tražilici daje prednost vlastitim uslugama i za to je izrečena kazna od 460 milijuna eura. Druga se odnosi na ograničenja koja Google postavlja programerima aplikacija za usmjeravanje potrošača prema alternativnim, često jeftinijim kanalima za kupovinu na Google Playu, za što je izrečena kazna od 430 milijuna eura.

Ukupni iznos od 890 milijuna eura predstavlja najveću kaznu koju je Komisija izrekla nekoj tvrtki prema Zakonu o digitalnim tržištima (DMA), koji je donesen da tehnološki divovi ne bi zloporabili dominantne tržišne položaje.

Nadzornici pristupa, velike internetske platforme koje kontroliraju ključne pristupne točke između poslovnih korisnika i potrošača, ne smiju, prema zakonu o digitalnim tržištima, povoljnije tretirati vlastite usluge pri rangiranju od usluga trećih strana.

Google kažnjen zbog favoriziranja vlastitih usluga

Komisija je utvrdila da Google daje povlašteni tretman vlastitim uslugama, uključujući rezultate kod kupovine, rezervacije hotela, prijevoza i sporta, u odnosu na usluge trećih strana u Google pretraživanju, čime krši svoje obveze prema DMA-u.

Google prikazuje vlastite usluge istaknutije u rezultatima pretraživanja, stavlja ih na vrh stranice ili koristi poboljšane vizualne elemente i filtere dok slične usluge trećih strana nisu na isti način istaknute.

Prema zakonu o digitalnim tržištima, razvojni programeri koji distribuiraju svoje aplikacije preko Google Playa, trebali bi moći besplatno obavijestiti kupce o alternativnim, često jeftinijim ponudama i uputiti ih na te ponude.

“Dvije odluke koje smo danas donijeli potvrđuju našu odlučnost da primijenimo Zakon o digitalnim tržištima kako bismo zaštitili poslovanje i inovacije. Utvrdili smo da Google šteti tvrtkama koje nude slične usluge, poput kupovine ili sporta, tako što im ne daje istu razinu istaknutosti na Google pretraživanju. Također smo otkrili da je Google ograničio razvojne programere aplikacija u nuđenju jeftinijih ponuda kupcima u trgovini aplikacija Google Play”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen.

Google je dužan uskladiti se sa zakonom o digitalnim tržištima u roku od 60 dana, inače riskira periodične novčane kazne do 5 posto svog ukupnog svjetskog prometa.

Odluka stiže u osjetljivom trenutku za odnose s SAD-om

Ove odluke mogla bi izazvati žestoku reakciju Sjedinjenih Država, koje se žale da europski zakoni diskriminiraju američke tvrtke.

Odluke su donesene u osjetljivom trenutku kada američka administracija treba predstaviti nove carine na drugim pravnim osnovama nakon što su one ranije pale na američkom Vrhovnom sudu. Nakon toga, američki predsjednik Donald Trump uveo je privremene carine od 10 posto na gotovo sav američki uvoz.

Te privremene carine istječu sutra te se očekuje da će američka administracija uvesti nove na drugim pravnim osnovama. Za EU je posebno važno hoće li Trump poštovati dogovor o carinama od 15 posto na uvoz većine proizvoda iz EU-a u Sjedinjene Države.