Europska komisija donijela obvezujuće mjere za Google: Evo što se mijenja na Androidu

Europska komisija u četvrtak je izdala dva skupa obvezujućih mjera specifikacije za Google u okviru Akta o digitalnim tržištima.

Cilj je prvih mjera specifikacije osigurati da se konkurentske usluge umjetne inteligencije mogu natjecati s Googleovim vlastitim uslugama umjetne inteligencije, kao što je Gemini, tako što će imati jednak pristup značajkama na Googleovim uređajima sa sustavom Android.

Cilj je drugih mjera specifikacije ponovno uspostaviti ravnotežu između uvjeta tako što će se tražilicama trećih strana omogućiti pristup podacima o pretraživanju koje samo Google pretraživanje može prikupiti u širim razmjerima.

Interoperabilnost s Google Androidom

Trenutno, na Android telefonima, AI asistenti konkurenata imaju samo ograničen pristup ključnim funkcionalnostima Google Android operativnog sustava. Bez tog pristupa alternativni asistenti u području umjetne inteligencije ne natječu se ravnopravno s Googleovim vlastitim uslugama umjetne inteligencije koje imaju potpuni pristup.

Pomoćnici u području umjetne inteligencije treće strane stoga su ograničeni u pogledu načina na koji mogu ponuditi svoje inovativne usluge, što ih čini manje privlačnima za 60 % korisnika iz EU-a koji imaju uređaj Android.

Današnjom odlukom osigurat će se da korisnici mogu aktivirati željeni AI asistent putem glasovnih naredbi, slično naredbi „Hej Google”. Korisnici će se moći koristiti pomoćnicima za umjetnu inteligenciju treće strane za obavljanje radnji u aplikacijama u njihovo ime.

Na primjer, moći će delegirati zadatke kao što su rezervacija taksija, primati prijedloge za relevantne odgovore u aplikacijama za chat ili pitati asistenta za umjetnu inteligenciju o nedavno posjećenom mjestu. Važno je napomenuti da mjere uključuju snažne zaštitne mjere kako bi se osigurala zaštita privatnosti korisnika, cjelovitosti i sigurnosti uređaja.

Googleovi podaci za pretraživanje

Drugom odlukom utvrđuje se kako bi Google trebao dijeliti podatke o pretraživanju s drugim tražilicama. Razmjena podataka ključna je za razvoj i optimizaciju tražilica trećih strana. Pomaže u stvaranju ravnopravnijih uvjeta s Google pretraživanjem i potiče inovativne usluge pretraživanja, što uključuje alternative usmjerene na privatnost.

Odluka pruža smjernice o nekoliko ključnih aspekata zbog kojih je Googleova ponuda za razmjenu podataka dosad bila neučinkovita. Na primjer, u njemu se navodi da chatbotovi s umjetnom inteligencijom koji nude funkcije pretraživanja ispunjavaju uvjete za primanje dijeljenih podataka i da bi Google, podložno anonimizaciji, trebao dijeliti iste podatke koje prikuplja kako bi optimizirao vlastite usluge pretraživanja.

Odlukom se osigurava anonimizacija podataka o pretraživanju. Njome se utvrđuje višeslojna metoda anonimizacije zajedničkih podataka, razvijena u bliskoj suradnji s unutarnjim i vanjskim stručnjacima za privatnost te u skladu s nacrtom zajedničkih smjernica Komisije i Europskog odbora za zaštitu podataka o međudjelovanju Akta o digitalnim tržištima i Opće uredbe o zaštiti podataka.

Tom se odlukom Googleu omogućuje da prije razmjene bilo kakvih podataka procijeni predstavlja li dijeljenje takvih podataka s određenom trećom stranom ozbiljan rizik za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka. Ovisno o budućim kretanjima na tržištu, među ostalim na temelju evaluacije koju provodi neovisna treća strana, Komisija može izmijeniti današnju odluku, posebno u pogledu relevantnih mjera anonimizacije.

Naposljetku, mjerama se utvrđuje pravedna formula za izračun cijene dijeljenih podataka i transparentan postupak za pristup podacima. Cilj je tih mjera omogućiti poduzećima da europskim korisnicima ponude širi i bogatiji raspon mogućnosti za odabir, i kad je riječ o njihovim uslugama umjetne inteligencije na sustavu Android i kad je riječ o uslugama pretraživanja.

Sljedeći koraci

Odluke o specifikacijama pravno su obvezujuće. Google je dužan provesti navedene mjere pod uvjetima i rokovima uključenima u odluke.

Google mora početi dijeliti podatke o pretraživanju s prihvatljivim pružateljima internetskih tražilica od siječnja 2027. Korisnici će od srpnja 2027. imati koristi od promjena sustava Android. Tim se odlukama u potpunosti poštuju Googleova prava na obranu i one i dalje podliježu neovisnom sudskom nadzoru.

Osnovne informacije

Aktom o digitalnim tržištima nastoje se osigurati pravedna tržišta neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru. Njome se reguliraju nadzornici pristupa, koji su velike digitalne platforme koje pružaju važnu točku pristupa između poslovnih korisnika i potrošača, čiji im položaj može dati ovlast za stvaranje uskih grla u digitalnom gospodarstvu, te se utvrđuju pravila kako bi ih se spriječilo da nepravedno utječu na tržišta u njihovu korist. Cilj mu je i ponovno uspostaviti ravnotežu među uvjetima na dugogodišnjim tržištima, kao što su tražilice.

Europska komisija odredila je 6. rujna 2023. Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, Google Android operativni sustav, Google Chrome, Google Shopping i njegove usluge internetskog oglašavanja kao osnovne usluge platforme. Google je od 7. ožujka 2024. dužan u potpunosti ispuniti sve primjenjive obveze u pogledu Akta o digitalnim tržištima u vezi sa svojim uslugama koje su mu dodijeljene.

To uključuje obveze da se ponudi učinkovita interoperabilnost s značajkama sustava Google Android (u skladu s člankom 6. stavkom 7. Akta o digitalnim tržištima) i da se trećim pružateljima usluga omogući pristup anonimiziranim podacima o pretraživanju (u skladu s člankom 6. stavkom 11. Akta o digitalnim tržištima).

Mjerama donesenima nakon postupka specifikacije pojašnjava se kako bi trebalo provesti obvezu Akta o digitalnim tržištima kako bi se osigurala usklađenost. Postupci specifikacije razlikuju se od istraga neusklađenosti i njima se ne nastoji procijeniti usklađenost nadzornika pristupa s Aktom o digitalnim tržištima. Stoga se njima ne predviđa izricanje novčanih kazni.

Komisija je 27. siječnja 2026. pokrenula dva takva postupka specifikacije koji se odnose na razmjenu podataka Google Searcha i interoperabilnost s operativnim sustavom Google Android za usluge umjetne inteligencije. Komisija je Googleu dostavila svoje preliminarne nalaze i objavila predložene mjere u kojima poziva treće strane da dostave povratne informacije 16. travnja 2026. odnosno 27. travnja 2026.