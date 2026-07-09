Vraća se 'chat control', evo što će to značiti za vaše poruke

Europski parlament izglasao je u četvrtak produljenje privremene iznimke od pravila EU o privatnosti koja dopušta online platformama da dobrovoljno skeniraju online komunikaciju i poruke radi otkrivanja sadržaja i materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Mjera kolokvijalno nazvana "chat control" produljena je do 3. travnja 2028. godine, navodi Brussels signal.

Odluka se odnosi na takozvano izuzeće od pravila o zaštiti e-privatnosti, koje je često naziva i Chat control 1.0, a uvedeno je 2021. godine Uredbom EU-a.

Tim se pravilima pružateljima usluga razmjene poruka i internetskim platformama omogućuje, ali ih se ne obvezuje, da pregledavaju komunikaciju korisnika radi otkrivanja korisnika i materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece (CSAM), ponajprije fotografija i videosnimki.

Kritike javnosti

Pravni okvir već je bio na snazi, no istekao je početkom travnja. Valja naglasiti da je riječ o privremenoj i dobrovoljnoj mjeri. Dakle, skeniranje sadržaja nije obvezno, ne zahtijeva probijanje end-to-end enkripcije i ne daje vladama izravan pristup privatnim porukama.

Dok se raspravlja o novoj verziji zakona, Europska komisija predložila je privremeno produljenje ove mjere, a Europski parlament ju je u ožujku odbacio s 311 glasova protiv, 228 za i 92 suzdržana.

Ipak, pitanje je vraćeno na dnevni red plenarne sjednice prije ljetne stanke.

Grupe za digitalna prava kritizirale su cijeli proces. Kritičari, pa i neki zastupnici u Parlamentu, smatraju da ovakva mjera potkopava demokratski nadzor i izaziva zabrinutost zbog pitanja sigurnosti i šifrirane komunikacije.

Bivši europarlamentarac Patrick Breyer smatra da ovaj zakonodavni okvir u suštini daje pristup masovnom nadzoru. "Pokušaj zaštite djece masovnim nadzorom bez ikakve sumnje je kao mahnito brisanje poda dok slavina još teče. Opća kontrola razgovora jednako je neprihvatljiva kao i neselektivno otvaranje svačije fizičke pošte", smatra Breyer.

S obzirom na to da prijedlog uredbe izaziva kontroverze i podijeljena mišljenja, tim smo se pitanjem prije nekoliko mjeseci pozabavili u RTL Detektoru. Razgovarali smo sa stručnjacima za cyber sigurnost, pravnicima i MUP-om koji su dali svoje mišljenje i pojasnili kako sve to funkcionira. Više čitajte OVDJE.