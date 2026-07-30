Preminuo Milivoj Puhlovski, redatelj 'Smogovaca', serije uz koju su odrastale brojne generacije

Filmski i televizijski redatelj, scenarist i sveučilišni profesor Milivoj Puhlovski, najpoznatiji kao redatelj kultnih Smogovaca, preminuo je u 79. godini života. Tužnu vijest objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR).

"S velikom žalošću vas obavještavamo da je u 79. godini života preminuo naš dragi član g. Milivoj Puhlovski", poručili su iz DHFR-a.

Foto: Sasa Zinaja/Vecernji list

Puhlovski je rođen 22. veljače 1947. godine u Zagrebu, a tijekom bogate karijere ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj filmskoj i televizijskoj produkciji. Najveću popularnost stekao je režirajući nekoliko ciklusa kultne serije Smogovci, snimljene prema djelima Hrvoja Hitreca, koja je obilježila djetinjstvo i odrastanje brojnih generacija.

Osim Smogovaca, režirao je brojne dokumentarne, televizijske i igrane filmove, među kojima su Lažeš, Melita, Kad ftičeki popevleju, Moja žena, Prvi put na Divljem zapadu, Moj prijatelj N.P., S. P. U. K. i Posebna vožnja ili posljednja jesen Ivana Brežinskog. S Brunom Gamulinom režirao je i film Živi bili pa vidjeli, koji je na Pulskom filmskom festivalu nagrađen diplomom za debitantsko ostvarenje.

Prije nego što je diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, studirao je komparativnu književnost i francuski jezik te se bavio filmskom kritikom, publicistikom i amaterskim filmom. Dio obrazovanja proveo je i na Columbia Collegeu u Chicagu.

Osim redateljskog rada, desetljećima je predavao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je kao redoviti profesor odgojio brojne generacije hrvatskih redatelja.