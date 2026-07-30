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Dvoje Hrvata ukrali 400 tisuća eura pa kupovali kriptovalute: Objavljeni detalji kriminala

Dvoje Hrvata ukrali 400 tisuća eura pa kupovali kriptovalute: Objavljeni detalji kriminala
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Tereti ih se za kažnjiva djela utaje i pranja novca te su po dovršetku kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljeni mjerodavnom državnom odvjetništvu

30.7.2026.
14:45
Hina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Dvoje hrvatskih državljana, starosti 21 i 49 godina, osumnjičeno je za prisvajanje oko 400 tisuća eura tuđeg novca i kupovanje kriptovaluta radi prikrivanja, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija.

Tereti ih se za kažnjiva djela utaje i pranja novca te su po dovršetku kriminalističkog istraživanja kazneno prijavljeni mjerodavnom državnom odvjetništvu.

Kupovali kriptovalute

Policija ih sumnjiči da su tijekom 2023. godine u više navrata zaprimili novac drugih osoba iz Hrvatske i inozemstva na nekoliko bankovnih računa te veći dio protupravno zadržali za sebe.  

Dio ostvarene imovinske koristi 49-godišnjakinja je koristila za kupnju kriptovaluta kako bi prikrila izvore i daljnji tijek novca. Time je zajedno s 21-godišnjakom prisvojila oko 400 tisuća eura, navodi policija.

Utaja PorezaKriptovalutaPolicija
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