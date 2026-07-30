Policija razotkrila tri Bugarke u Dubrovniku: Nisu birale žrtve!

Dubrovačka policija provela je opsežno kriminalističko istraživanje nad tri Bugarke (23, 25 i 27) koje su tijekom srpnje počinile više kaznenih djela krađe i računalne prijevare.

Sumnja se da su u više navrata ovog mjeseca na području stare gradske jezgre i šireg centra Dubrovnika djelovale u ekipi i potkradale ljude.

Koristile su gužve na lokacijama s puno turista, koje su potom pratile i neprimjetno im iz ruksaka krale novčanike, nakit, osobne dokumente i kartice. Ukupno su imale sedam žrtava - državljane Tajvana, Ukrajine, Hrvatske, Australije, Indije i Japana, a šteta iznosi 4.950 eura.

To nije bilo sve

Uz sve to, policija je otkrila da su i počinile tri kaznena djela računalne prijevare. Iskoristile su podatke s bankovnih kartica koje su ukrale državljanima Tajvana i Australije te na internetu obavile više neovlaštenih transakcije. Tom metodom ukrale su 9.241 eura, a šteta je mogla biti i veća da banka nije pravovremeno reagirala i spriječila pokušaj transakcije od 13.340 eura.

"Sveukupna materijalna šteta nanesena oštećenima iznosi 14.191 eura, a protiv osumnjičenih državljanki Bugarske podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku", ističe dubrovačko-neretvanska policija i upozorava građane da pojačaju oprez ako se nađu u gužvama. Savjetuju i da u slučaju gubitka ili krađe bankovne kartice odmah kontaktiraju svoju banku radi hitne blokade računa.

Ovim slučajem inače su razriješena gotovo sva teža imovinska kaznena djela koja su se u lipnju i srpnju odvila na dubrovačko-neretvanskom području.