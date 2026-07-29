U centru Zagreba udarao zaštitara, napao i prolaznike, a onda je ugrizao policajca!

Muškarac (26) u utorak je u trgovini u pothodniku Importanne Centra u Zagrebu ukrao artikle, a potom napao zaštitara, dvojicu prolaznika i policajca koji ga je pokušao privesti.

Sve se dogodilo oko 17.50 sati, kada je zaštitar (40) uočio krađu i od muškarca zatražio da vrati ukradene predmete. On je to odbio te ga udario u glavu i tijelo, nakon čega je pokušao pobjeći iz trgovine.

Tijekom bijega napao je i dvojicu građana (23 i 26) koji su se zatekli na mjestu događaja. Po dolasku policije jednog je službenika udario i nekoliko puta ugrizao.

1,34 promila alkohola u organizmu

Budući da je pružao aktivan otpor, policajci su ga svladali uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje te priveli na kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je da je imao 1,34 promila alkohola u organizmu. Ozlijeđenom policajcu pomoć je pružena u KBC-u Zagreb, gdje su mu utvrđene lakše ozljede.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.