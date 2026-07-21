Pustio pse na policiju, a onda napravio još veći kaos: 'Raznijet ću vas'

Zagrebačka policija dovršila je u utorak kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je prošli tjedan napravio pravu dramu u mjestu Vukovina, nedaleko od Velike Gorice.

Kaos je započeo prošle srijede oko 22 sata u Vukovini u ulici Stara Cesta, gdje su osumnjičenika prilikom kontrole vozila i vozača zaustavila dvojica zagrebačkih policajaca. On ih je odmah počeo omalovažavati i vrijeđati, a na njihova upozorenja da prestane se oglušio.

Potom je na njih iz automobila pustio dva psa, koji su režući potrčali prema policajcima. Kako bi spriječili napad, policajci su se sklonili u službeno vozilo, a osumnjičenik se u svojem automobilu udaljio s mjesta incidenta.

Nedugo nakon toga, policajcima su se pridružila još četvorica kolega iz Velike Gorice te su zajedno došli na adresu osumnjičenika, koji živi u Turopolju. Od muškarca su zatražili da izađe iz dvorišta, u kojem su inače bez nadzora bila četiri psa. Tada je 35-godišnjak zaprijetio da će sebe usmrtiti oštrim predmetom, dok je policiji verbalno prijetio da će ih ubiti eksplozivnom napravom.

Od ranije poznat policiji

Ipak, policajci su 45-godišnjaka uspjeli uhititi uz sredstva prisile, pritom vodeći računa o njegovoj, ali i vlastitoj sigurnosti. Alkotestirali su ga i utvrdili da u krvi ima 1,56 promila alkohola. Potom mu je u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi pružena liječnička pomoć.

Nakon što su ga otpustili iz ustanove, nad njim je policija provela kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice zagrebačkih policajaca te kaznenog dijela prijetnje na štetu te dvojice, kao i četvorice policajaca iz Postaje Velika Gorica.

"Zbog počinjenog prekršaja iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika) osumnjičeni je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 16 dana, uz uvjetnu primjenu na rok od godine dana", istaknula je policija u priopćenju.

"Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prisile prema službenoj osobi i prijetnje kaznena prijava je podnesena nadležnom državnom odvjetniku te je predan pritvorskom nadzorniku", dodaje policija te napominje kako je prema njemu ranije postupala te ga prekršajno prijavljivala.