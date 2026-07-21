Hajduk ostaje bez velikog talenta? Prvaci Engleske zainteresirani za veznjaka

Mladi Hajdukov veznjak Adam Guram (17) uskoro bi mogao napustiti Split i otići put Engleske, gdje su interes za talentiranog Ukrajinca pokazali Chelsea i aktualni prvak Arsenal.

Tu informaciju donio je novinar Rudy Galetti, koji nadodaje da, osim engleskih velikana, interes za talentiranim veznjakom dolazi i iz Španjolske, Italije i Češke.

🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram.



The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut.



He's regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026

Činjenica da takvi velikani pokazuju interes za Guramom ne treba čuditi. Sedamnaestogodišnji veznjak u Hajduk je stigao 2024. iz Šahtara kao jedan od najtalentiranijih igrača akademije ukrajinskog velikana. Uslijedili su dobri nastupi u mlađim kategorijama Hajduka prije nego što je prošle sezone debitirao za prvu momčad u utakmici protiv Istre 1961.

Od tada je skupio još sedam nastupa, uključujući i nastup u zadnjem kolu prošle sezone kada je protiv Vukovara 1991 prvi put počeo utakmicu od prve minute i odmah zabio. S minutažom je nastavio i ove sezone te je tako odigrao oba susreta protiv Žiline u kvalifikacijama za Europsku ligu.

Galetti ne navodi koliko Hajduk traži za svog dragulja, no na Transfermarktu stoji kako Guramu ugovor istječe krajem sljedeće godine, a za sada je procijenjen na 200 tisuća eura, iako se očekuje da će mu cijena prilikom sljedećeg ažuriranja drastično porasti.