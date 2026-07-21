Hajduk ostaje bez velikog talenta? Prvaci Engleske zainteresirani za veznjaka
Ukrajinac je dosad skupio devet nastupa za Hajduk te je postigao jedan pogodak.
Mladi Hajdukov veznjak Adam Guram (17) uskoro bi mogao napustiti Split i otići put Engleske, gdje su interes za talentiranog Ukrajinca pokazali Chelsea i aktualni prvak Arsenal.
Tu informaciju donio je novinar Rudy Galetti, koji nadodaje da, osim engleskih velikana, interes za talentiranim veznjakom dolazi i iz Španjolske, Italije i Češke.
🚨🔥 EXCL | Arsenal and Chelsea are closely monitoring Hajduk Split midfielder Adam Huram.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 21, 2026
The Ukrainian U17 international is also attracting interest from clubs in Spain, Italy & the Czech Republic since making his professional debut.
He's regarded as a top long-term prospect. pic.twitter.com/l0eAJtoUAw
Činjenica da takvi velikani pokazuju interes za Guramom ne treba čuditi. Sedamnaestogodišnji veznjak u Hajduk je stigao 2024. iz Šahtara kao jedan od najtalentiranijih igrača akademije ukrajinskog velikana. Uslijedili su dobri nastupi u mlađim kategorijama Hajduka prije nego što je prošle sezone debitirao za prvu momčad u utakmici protiv Istre 1961.
Od tada je skupio još sedam nastupa, uključujući i nastup u zadnjem kolu prošle sezone kada je protiv Vukovara 1991 prvi put počeo utakmicu od prve minute i odmah zabio. S minutažom je nastavio i ove sezone te je tako odigrao oba susreta protiv Žiline u kvalifikacijama za Europsku ligu.
Galetti ne navodi koliko Hajduk traži za svog dragulja, no na Transfermarktu stoji kako Guramu ugovor istječe krajem sljedeće godine, a za sada je procijenjen na 200 tisuća eura, iako se očekuje da će mu cijena prilikom sljedećeg ažuriranja drastično porasti.