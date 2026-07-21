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Dinamov put do Lige prvaka počinje u Švicarskoj: Evo gdje i kada gledati utakmicu

Dinamov put do Lige prvaka počinje u Švicarskoj. Prvi korak 21. Srpnja u Stockhorn Areni, a uzvrat na Maksimiru 28. srpnja pred svojim navijačima. Dva grada, jedan cilj - Liga prvaka. Thun - Dinamo u utorak 21. srpnja u 20 sati na RTL-u i Voyo.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

 

 

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21.7.2026.
17:20
Sportski.net
DinamoThunLiga Prvaka
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