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Sprema li se transfer koji bi šokirao nogometni svijet? Real zainteresiran za zvijezdu Barcelone

Sprema li se transfer koji bi šokirao nogometni svijet? Real zainteresiran za zvijezdu Barcelone
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Foto: via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Torres je za Barcelonu odigrao 207 utakmica u kojima je zabio 65 pogodaka.

21.7.2026.
17:05
Sportski.net
via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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"On je čovjek na svim fotografijama, junak španjolske pobjede na Svjetskom prvenstvu." Tim je riječima L'Equipe predstavio Ferrana Torresa, nogometaša Barcelone koji je u nedjeljnom finalu zabio jedini pogodak na susretu i donio Španjolskoj naslov prvaka svijeta.

No, francuski se list nije sjetio Torresa zbog njegova pogotka, već zbog mogućeg transfera. Napadač koji je u Barcelonu stigao 2022. iz Manchester Cityja već je neko vrijeme na izlaznim vratima Blaugrane, a sada je interes, osim PSG-a, pokazao i mrski Barcelonin rival, Real Madrid.

Los Blancosi Torresa prate još iz vremena dok je Španjolac igrao u Valenciji, a sada se nadaju kako će napokon dobiti željenog igrača. Barcelona za Torresa navodno želi oko 50 milijuna eura, a Real se nada da može "omekšati" svog rivala budući da igraču istječe ugovor za godinu dana.

Treba napomenuti kako su transferi između ova dva kluba veoma rijetki, a posljednji se dogodio 2000., kada je Luis Figo prešao iz Barcelone u Real. Tada je pri povratku na Camp Nou Portugalac dočekan svinjskom glavom na terenu.

Fc BarcelonaFerran TorresReal Madrid
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