Sprema li se transfer koji bi šokirao nogometni svijet? Real zainteresiran za zvijezdu Barcelone

"On je čovjek na svim fotografijama, junak španjolske pobjede na Svjetskom prvenstvu." Tim je riječima L'Equipe predstavio Ferrana Torresa, nogometaša Barcelone koji je u nedjeljnom finalu zabio jedini pogodak na susretu i donio Španjolskoj naslov prvaka svijeta.

No, francuski se list nije sjetio Torresa zbog njegova pogotka, već zbog mogućeg transfera. Napadač koji je u Barcelonu stigao 2022. iz Manchester Cityja već je neko vrijeme na izlaznim vratima Blaugrane, a sada je interes, osim PSG-a, pokazao i mrski Barcelonin rival, Real Madrid.

Los Blancosi Torresa prate još iz vremena dok je Španjolac igrao u Valenciji, a sada se nadaju kako će napokon dobiti željenog igrača. Barcelona za Torresa navodno želi oko 50 milijuna eura, a Real se nada da može "omekšati" svog rivala budući da igraču istječe ugovor za godinu dana.

Treba napomenuti kako su transferi između ova dva kluba veoma rijetki, a posljednji se dogodio 2000., kada je Luis Figo prešao iz Barcelone u Real. Tada je pri povratku na Camp Nou Portugalac dočekan svinjskom glavom na terenu.