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VELIKI TRANSFER /

Ovakvi se transferi rijetko vide: Everton i Crystal Palace razmjenili igrače

Ovakvi se transferi rijetko vide: Everton i Crystal Palace razmjenili igrače
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Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

Transfermarkt je objavio kako knjižena vrijednost oba transfera iznosi nešto manje od 30 milijuna eura.

11.8.2026.
13:19
Hina
News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia
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Everton i Crystal Palace, dva kluba engleske Premier lige, napravili su dvostruki posao po kojem je Brennan Johnson preselio u Everton, dok je u suprotnom smjeru otišao Dwight McNeil.

Johnson, 25-godišnji velški reprezentativac, potpisao je s Evertonom četverogodišnji ugovor. Prethodno je član Crystal Palacea bio od početka 2025., a ranije je igrao za Nottingham Forest i Tottenham. Tijekom karijere ovaj je ofenzivni vezni igrač skupio 45 nastupa za Wales uz sedam pogodaka.

Profesionalnu karijeru je McNeil počeo u Burnleyju, a igrač Evertona je bio od 2022. do ove godine. Njegova se karijera nastavlja u Crystal Palaceu, a također je potpisao četverogodišnji ugovor.

 

Crystal PalaceEvertonPremier League
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