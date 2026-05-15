Istinska legenda Premier lige napušta klub nakon 17 godina

Seamus Coleman će na kraju sezone kada mu istekne ugovor nakon 17 godina napustiti Everton, objavio je u petak engleski prvoligaš.

Ovaj 37-godišnji desni bek, koji je u Everton došao iz irskog Sligo Roversa u siječnju 2009., drži, s 372 od 433 utakmice u svim natjecanjima, klupski rekord za najviše nastupa u Premier ligi.

"Nakon više od 17 godina u ovom sjajnom nogometnom klubu, odlučio sam da će ova sezona biti moja posljednja kao igrača ovdje", rekao je Coleman.

"Želim zahvaliti navijačima na njihovoj nevjerojatnoj podršci. Pomogli ste mi na više načina nego što možete zamisliti. Uvijek sam se trudio staviti nogometni klub Everton na prvo mjesto i svi vi mi značite cijeli svijet."

Bio je kapetan momčadi u 140 utakmica, ali su ga ozljede ograničile u posljednjim sezonama tako da je ove sezone nastupio samo u jednoj prvoj postavi u Premier ligi - odigrao je svega 10 minuta protiv Manchester Uniteda prije nego što je zamijenjen.

Coleman je rekao da će na završetku sezone odvojiti vrijeme da razmisli o svojoj budućnosti, a Everton mu je ponudio mogućnost trenerske uloge.

"Pomisliti da sam ostvario najviše nastupa u Premier ligi za Everton i postao kapetan ovog velikog nogometnog kluba - to je bilo iznad mojih najluđih snova", rekao je.