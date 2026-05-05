Poznati trener: 'Ovo je razlog Cityjevog raspada, a pravila oko ruke se moraju definirati'

Nogometna sezona ulazi u svoj finiš i svaka utakmica nosi sve veći ulog. Važne bodove prosuo je u ponedjeljak navečer Manchester City protiv Evertona u borbi za naslov prvaka engleske Premier lige. Utakmica u Liverpoolu završila je 3-3 što je nasmijalo sve navijače Arsenala jer sada oni drže pole position i sve u svojim rukama što se naslova tiče.

O toj utakmici smo razgovarali s Nikolom Jurčevićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem i trenerom koji pomno prati zbivanja u europskom nogometu, a najavili smo i uzvratni susret Arsenala i Atletica u polufinalu Lige prvaka.

"Veliki kiks Cityja koji je bio u naletu i činilo se da bi mogao doći do titule. Čak sam mu osobno dao veće šanse nego Arsenalu koji je ipak u malom padu u zadnje vrijeme", počeo je Jurčević za portal Net.hr pa nastavio.

"Međutim, pokazala se opet snaga Premier lige, gdje jednostavno ne postoji neki protivnik koji će se lako pobijediti bez obzira na to što si favorit. Everton, koji je bio u nekoj komfornoj zoni i ti bodovi mu nisu previše značili u Engleskoj. Kao što sam rekao, to ništa ne znači. Everton je odigrao izvanrednu utakmicu u smislu energije, ritma i duela. City sa svojom prepoznatljivom igrom, samo na momente je došao u te pozicije.

OK, zabili su tri gola, ali pokazalo se da im je obrana definitivno slabiji dio momčadi, što bi ih moglo koštati naslova prvaka", kazao nam je Nikola Jurčević.

Kako se jednoj takvoj ekipi dogodi takav raspad, a imali su sve konce igre u svojim rukama?

"Vrlo jednostavno. To ne vidimo samo na primjeru Cityja, to vidimo i na primjeru nekih drugih vrhunskih ekipa. Ona momčad koja je toliko ofenzivno orijentirana i igra na centru ili s jako visoko postavljenom obranom, naravno da ima problema u obrani, pogotovo jer to više nije ona neka obrana iz nekadašnjeg razdoblja, nego obrana koja se tek polako formira.

Vidimo tu dosta igrača kojima je to prva sezona, tako da nije to baš jednostavno u Premijer ligi, s takvim načinom imati stabilnu obranu", objasnio je bivši trener Dinama i pomoćnik izbornika Slavena Bilića u hrvatskoj reprezentaciji.

'Blaga prednost Arsenalu'

Mateo Kovačić se polako vraća natjecateljskom ritmu, protiv Evertona je upisao sjajnu asistenciju.

"To je prije svega jedna sjajna vijest za hrvatsku reprezentaciju. Kovačić je jedan od naših stožernih igrača i sasvim je sigurno da smo puno jači i kvalitetniji i s njim i do Svjetskog prvenstva ima još dovoljno vremena da prikupi neku potrebnu minutažu i da u pravom svjetlu ga vidimo na Svjetskom prvenstvu", kazao je Jurčević.

Spektakl u Ligi prvaka nam slijedi. Arsenal ili Atletico, sigurno će biti neizvjesno.

"Sigurno jako neizvjesna utakmica. Tako barem pretpostavljam, kao što smo vidjeli u prvoj utakmici. Atletico je jedna prava čvrsta natjecateljska momčad protiv koje nije lako igrati i koju nije lako pobijediti, ali u petak bi dao Arsenalu zbog ipak nešto kvalitetnijeg rostera, a i zbog toga što se igra u Londonu, ali u principu ipak je sve moguće u toj utakmici", najavio je Jurčević.

Nadamo se da VAR neće voditi glavnu riječ kao u prvoj utakmici.

"To nije problem samo u Ligi prvaka. To vidimo i diljem nacionalnih prvenstava. Postoje neke odluke koje su ovako malo dvojbene, nedovoljno definirane i to je non-stop predmet polemike i tu bi se trebalo nešto napraviti da je jasno svima kad je neka ruka kažnjiva, kada nije

Taj dio bi trebalo riješiti malo s definiranim odlukama i pravilima, da ne bi bilo toliko repova nakon utakmice, što je sasvim sigurno loše za nogomet", zaključio je Nikola Jurčević.

